Redhawks kvitterade efter perfekt genomförd hemmamatch

Malmö Redhawks genomförde en perfekt match taktiskt trots trötta ben och kvitterade till 2-2 i matcher i kvartsfinalserien mot Frölunda efter att ha vunnit med 3-1.

Malmö Redhawks fick mer än en drömstart på den fjärde kvartsfinalen mot Frölunda. De inledande minuterna var närmast osannolika.

Efter 33 sekunder hade hemmalaget haft en jättechans, Frölunda åkt på en utvisning - och Malmö Redhawks hade gjort 1-0 direkt i power play.

Det var Adam Almqvist som åkte på en utvisning för hakning redan efter 17 sekunder och 16 sekunder senare hade Frederik Storm skickat in en backhand i mål bakom Johan Gustafsson.

Redan efter 1.11 åkte Frölunda på sin andra utvisning. Det var Carl Grundström som åkte på en slashing, men här fick inte Redhawks till så mycket.

Men tredje gången gillt. Gamle Malmöspelaren Patrik Westerholm tryckte på en crosschecking helt i onödan efter att spelet var avblåst och under den utvisningen skickade Nils Andersson in 2-0 från blålinjen. Då hade det bara gått 6.22.

Redhawks hade en förstaperiod med vasst spel i kontringarna och höll stabilt bakåt mot ett tungt Frölunda, som inte riktigt fick flyttat hemmalaget ur positionerna.

Ett numerärt hemmaunderläge klarades också av med glans när Matias Lassen visades ut.

I andra perioden ökade Frölunda trycket ytterligare, men Redhawks höll emot bra och var centimetrar ifrån att få 3-0. Redhawks hade åkt på en utvisning på Frederik Storm, men efter halva den lyckades Adam Almquist dra på sig en helt onödig två minutare och när Redhawks blivit fulltaligt lossade Nils Andersson bössan igen - den här gången klockrent i målburen.

Jonas Gunnarsson svarade för några riktigt svettiga räddningar, bland annat under en utvisning på Kim Rosdahl och det såg ut som hemmalaget skulle kunna gå till vila efter två perioder med 2-0-ledning.

Men hade Gunnarsson tagit allt som varit farligt, så skulle Frölunda komma in i matchen igen via ett riktigt skitmål. Victor Olofsson sköt ett halvdant skott, som hade gått långt utanför om det inte hade varit för att Nils Anderssons skridsko kommit ivägen och styrt den in i eget mål.

Malmö Redhawks lyckades lyfta spelet igen i den första halvan av andra perioden. Fick bort trycket från egen zon och fick igång anfallsspel igen. En omdiskuterad situation där Jonas Gunnarsson blev pååkt efter ett skott och där Frölundaspelaren lyfte klubban i något som liknade en crosschecking var hetaste situationen under den delen av perioden. Men domarteamet valde att inte ta någotn utvisning.

Naturligtvis ökade trycket mot Malmömålet ju närmare slutsignalen kom, men hemmalaget höll undan och till slut spelade man med hela arenan stående i ryggen och när Frölunda plockat målvakten och tappade pucken och fick en avvaktande utvisning emot sig kunde Kim Rosdahl med 24 sekunder skicka in den helt avgörande 3-1-pucken.