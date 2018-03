Hitmakaren ställer in sin Malmökonsert ikväll

Hade du hoppats få höra ”It never rains in southern California”, ”One moment in time” och ”The air that I breathe” på Victoriateatern på måndagskvällen? Så blir det inte. Den brittiske sångaren och låtskrivaren Albert Hammond är sjuk och har ställt in sin konsert.

Hitparaden är imponerande. Hans egen ”It never rains in southern California”, Whitney Houstons ”One moment in time”, The Hollies ”The air that I breathe”, Leo Sayers ”When I need you”, Starships ”Nothing’s gonna stup us now”, Julio Iglesias ”To all the girls I’ve loved” och Tina Turners ”I don’t wanna lose you”. Alla har skrivits av brittiske Albert Hammond, tillika far til The Strokesgitarristen Albert Hammond Jr.