Håkan Engström: Jerry Williams har nått vägs ände

Håkan Engström om den svenskaste av rockikoner.

Jerry Williams har nått vägs ände. I söndags somnade Sven Erik Fernström in, efter en kort tids sjukdom och efter en lång karriär som han inte minst tillbringat just på vägarna.

Avskedsturnén avverkade han redan 2013, men han kunde inte hålla sig borta från scenerna; det dröjde femton månader, sedan kungjordes en ny turné. "Man måste få lira", förklarade Jerry Williams, och så fick turnén heta. Så sent som i somras uppträdde han på Malmöfestivalens största scen, och när han dog hade han ännu en turnéplan för 2018 i jeansfickan.

Är man Jerry Williams måste man få lira. Så länge han levde lirade han, så länge han lirade levde han.

Inte för intet hette det band som han bildade 1977 Roadwork. Varje sommar från 1962 till 1992 uppträdde han i folkparkerna. Alltid på väg mot nästa gig.

Folkparkerna, ja. Smaka på ordet. En och annan Folkets park finns kvar i landet, men folkparkslivet hör ändå till gången tid.

Jerry Williams må ha haft en för Sverige nästan unik förmåga att förnya sig och hålla sig aktuell, men i själ och hjärta hör också han till en äldre epok: snarare gulnade fotografier än Instagram. Lyssna på Jerry Williams, och ni kan nästan höra ljudet av bensinslukande V8-motorer, vädra doften av korvkiosk och mild senap och känna hur brylcremen blandar sig med motoroljan i handflatan.

Han var ett barn av sin tid och av sin uppväxt: en arbetarklasskille i Solna, vars första jobb var som rörmokare, som drömde om ett annat liv och en annan ordning. Han lockades av amerikansk populärkultur, och han lockades av kommunismen. Han var rätt ensam om att ömma för den kombinationen - Chucken och Lenin – vilket säkert har bidragit till hans särart. Ingen pratade som Jerry Williams. Ingen dansade som Jerry Williams. Han hade sin stil och höll oftast på sitt.

Även när producenten Ola Håkansson alldeles i slutet av 1980-talet hottade upp hans sound, med syntar och trummaskiner, verkade han mest bekväm när alltsammans trots allt bottnade i amerikanskt 50-tal. "Did I tell you" blev en gigantisk crossover- och svensktoppshit 1989, men det var först när han några år senare framförde den på scen som en neworleansk cajunlåt som allt verkligen föll på plats.

Han såg nästan alltid till att ha en fot kvar i traditionen, i den första kärleken. Ingen var beredd på att han i början av millenniet skulle spela in Prince-låten "Little red Corvette", men egentligen var det inte alls märkligt: Prince hade ju bara uppdaterat en gammal rocktradition där man använder bilen som metafor. Och Williams har alltid varit du med Chucken.

Riktigt modern var Jerry Williams egentligen aldrig. När han 1962 gav ut sin första singel, "Darling Nelly Grey", var ursprunglig rock'n'roll redan passé; till och med Cliff Richard, vars "Move it" låter som en förlaga, hade gått vidare. Williams delade affischutrymme med The Beatles, men hans stil tedde sig redan förlegad. Vurmen för Chuck Berry var inte nog för att han skulle appellera till den publik som föll för The Rolling Stones.

I min bok lät han allra bäst alldeles i slutet av 60-talet, då han spelade in och turnerade med Lasse Samuelssons soulband The Dynamo Brass. "Keep on" blev en stor och välförtjänt hit, men den hade inte mycket med samtida soul att göra.

Kanske var han paradoxalt nog mest up-to-date när han framåt mitten av 70-talet återknöt till tidig rock'n'roll, som då upplevde en revival. George Lucas nostalgifilm "American graffiti" ("Gänget och jag" på svenska) var en del av förklaringen, publikens trötthet inför anspråksfull symfonirock och nymodigheter en annan. Bilden av en bredbent Jerry Williams, med handen för örat och mickstativet på sniskan, är en bild av svenskt 70-tal lika tydlig som någon annan.

Framåt 1990-talet klev Jerry Williams in i andra salonger. Producent- och låtskrivartrion Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard hade gjort om honom. Han var nu en bred underhållare med ett moderniserat sound, redo för livet som krogshoware. Han kunde varva sina gamla hits med dagsaktuella låtar, men också shownummer där han fick spela ut hela sitt register och lite till. Ted Ströms redan dramatiska "En vintersaga" gjorde sin entré i repertoaren år 1990. Varje gång Jerry Williams sjöng den tog han i från fötterna. I en show åtta år senare överraskade han med att göra David Bowies "Heroes".

In i det sista var han nyfiken och djärv. På det som skulle bli hans sista studioalbum – 2015 års "Ghost rider" – tolkade han Iggy Pop, Danzig och Suicide och sjöng en duett med Anna Ternheim. Producenten Ian Person verkade vilja gå i Rick Rubins fotspår och göra den åldrande Williams till en svensk Johnny Cash. Ända fram kom han väl inte, men han lyckades i sitt uppsåt att rikta båda förvånade och uppskattande blickar på denna svenska rockikon.

Och artisten? Han visade att man med ett bra skohorn kunde klämma ner Jerry Williams i nästan vilka pjuck som helst. Han förblev sig själv trogen.