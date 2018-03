Satyricon kan bättre än så här

Satyricon KONSERT · METAL. KB i Malmö 25/3

Norska Satyricon har uppnått en position där de är välkomna att uppträda med norska operakören eller diskutera vin och konst i Fredrik Strages podcast, men fortfarande – eller just därför – framstår som tvättäkta black metal-rebeller.

På skiva, i synnerhet fjolårets "Deep calleth upon deep", är de ofta ett fantastiskt band. I en metalvärld där för mycket anses vara precis lagom, satsar bandledaren Satyr på behärskning och subtilitet. Inspelningarna framförs med ett strängt, stramt allvar som gör att man lyssnar likt en skolelev inför sin latin­lektor.

Tyvärr går en del pondus förlorad när bandet – Satyr, den vildögde trummisen Frost och tre livemusiker med försumbar scennärvaro – ska göra en vanlig hårdrockskonsert. Den backslickfriserade sångaren sjunger med artikulerat raspig stämma om svarta olycksfåglar, gnisslande tänder och världar som smulas sönder och det gör han med all den övertygelse som sådant dramatiskt bildspråk kräver.

Men så vill han tvunget ropa "Malmö!" och "Tusen takk!" i tid och otid och peppa folk att pumpa med nävarna i luften i takt till musiken. "Mother north", en pampig nittiotals­låt som klamrar sig fast i låt­listan turné efter turné, har aldrig vunnit på att ölstinn publik stämmer in i keyboard­körerna och gör en Iron Maiden-­läktare av alltihop.

Få band i genren är i närheten av den musikaliska bredd som Satyricon visar upp under kvällen. Deras black metal rymmer så många nyanser av svart, från gammaldags ondske­smatter till refrängstarkt rocksväng, smyg­progressiva takt­byten i "Midnight serpent" och ett dröjande vemod i "To your brethren in the dark" och "Nocturnal flare". Allt nyare låtmaterial är urstarkt.

Men vad tillför live­energin, hårdrockens heliga gral? Den lyfter onekligen dundrande "Commando" och den furiösa slut­spurten i "Repined bastard nation", men minskar skärpan. Mest känns det som ett nödvändigt ont att andra musiker måste spela de låtar som frontmannen noggrant har mejslat fram på egen hand. Satyricon är inget för den som romantiserar idén om ett band – här har vi en driven projekt­ledare och hans kompetenta stab.