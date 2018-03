Sema: "Om jag får en chans kommer jag ta den"

Ken Semas resa till A-landslaget har varit en speciell sådan. Från start mot Rumänien vill han förlänga den resan hela vägen till ett fotbolls-VM i Ryssland. Nyckeln? – Jag ska gå ut, ha kul på planen, och njuta. Då kommer det bli bra.

Vi börjar med att backa bandet.

Sommaren 2013 spelar IF Sylvia hemmamatch mot Torslanda i division 1 södra. En 19-årig Ken Sema fastställer en Sylviaseger efter en soloräd på övertid där han lobbar målvakten, fångar in den på andra sidan, och accelererar på ensamt manér hela vägen in i mål.

– Ett perfekt avslut. Som i en film, beskriver Sema sitt mål för Norrköpings Tidningar där och då.

Snarare var det bara en prolog, eller en prequel för att använda hollywoodspråk, för vad som komma skulle.

Fem år senare står en 24-årig Ken Sema, hemmastadd i den svenska A-landslagskostymen, redo för startelvan borta mot Rumänien.

Det där Sylviamålet minns han fortfarande, även om mycket har hunnit hända sedan dess. De högt ställda målen har dock funnits där på hela resan.

– Jag har alltid älskat att spela fotboll. Och jag har alltid vetat att om jag får en chans så kommer jag att ta den. Nu står jag här, har spelat Europa League mot Arsenal och är med i landslaget. Det går bra. Det är häftigt. Samtidigt är det inte bara jag. Det är Gud. Utan Gud hade jag inte stått här i dag, säger Sema.

Tron på något större än honom själv har alltid funnits med honom. Likaså hans familj som förgyllt läktare i både Norrköping och ute i världen. När han i lördagens match mot Chile för första gången fick speltid i det "riktiga" landslaget i och med sitt inhopp så fanns de också där på läktarplats.

– De betyder allt för mig. De har varit med på hela resan. När jag spelade i Norrköping, i Sylvia, de har alltid varit där och hejat. Med trummor, maracas, tjo och tjim. Det är grymt.

Även om förlusten sved så betydde inhoppet mot Chile mycket för Norrköpingssonen.

Borta mot Rumänien kommer han, med största sannolikhet, få chansen från start att påverka utgången. Han har ingen koll på de rumänska ytterbackarna han kommer ställas mot, men likväl ser han fram emot det.

Dessutom är det en chans för honom att på allvar cementera sig i en potentiell VM-trupp.

TT: Hur viktigt är det för dig att visa det du kan mot Rumänien?

– Det är klart att det är viktigt. Samtidigt är det bara roligt att vara med. Det gäller även att bara njuta. Att inte liksom känna att man måste prestera. Så jag ska gå ut, ha kul på planen, och njuta. Då kommer det bli bra.

TT: Du har alltid vetat att du kommer ta din chans. Är du lika säker på att du tar en VM-plats?

– Säker kan jag ju inte säga då det inte är upp till mig. Men om jag gör det bra nog finns det en stor möjlighet att jag är med. Så jag får hoppas på det.