Stor musikfestival i Köpenhamn ställs in – får inte arrangeras i Kongens Have

En av Köpenhamns allra största festivalsatsningar på senare år, Komos Festival i Kongens Have, tvingas ställa in efter ett beslut om att man inte får anordna inhägnade arrangemang i Kongens Have. Nu tvingas man flytta konserterna med George Clinton och Jason Isbell till Odense.

2017 var det premiär för musikfestivalen Komos i den centrala parken Kongens Have nära Nørreport i Köpenhamn. På scen stod bland andra Kris Kristofferson, Passenger, Flogging Molly och Lisa Ekdahl. Dessutom var det ett stort fokus på kvalitativ streetfood och exklusiva picknickkorgar.

I år skulle festivalen ha arrangerats igen i Kongens Have med artister som George Clinton & Parliament Funkadelic, Jason Isbell and the 400 Unit, Ben Harper, Brian Fallon & The Howling Weather, Seasick Steve, Lindi Ortega, Albin Lee Meldau med flera.

Men på måndagsmorgonen kom beskedet att arrangörerna tvingas ställa in årets Komos Festival efter ett beslut i Fredningsnævnet som arbetar för att skydda natur, djur och växter. De har beslutat att helt stoppa inhägnade arrangemang i Kongens Have och därmed går festivalen inte att genomföra där. Det som ligger bakom beslutet är alltså frågan om huruvida man ska få stänga av Kongens Have så att bara betalande gäster har tillgång till den 412 år gamla parken. Arrangörerna har försökt hitta en annan plats där festivalen gått att genomföra, men inser nu att de inte kommer att hinna lösa detta i år utan ställer in.

– Vi är givetvis enormt upprörda över detta plötsliga beslut då vi verkligen har fått ihop en bra lineup och har förberett en bra festival. Men vi är helt övertygade om att det bästa vi kan göra just nu är att ställa in. Komos är en festival som satsar på högsta kvalitet hela vägen och vi känner inte att vi skulle kunna leva upp till våra ideal om vi skulle behöva hitta en ny festivalplats nu. Vi kommer att satsa hårt nästa år med en helt ny och passande festivalplats, säger Sigurd Hartkort Plaetner som är talesman för Komos Festival i ett pressmeddelande.

Festivalen väljer nu att flytta vissa av de inbokade artisterna till andra spelställen. Så väl George Clinton som Jason Isbell kommer istället att göra konserter på Posten i Odense den 23 respektive 22 juni under temat ”Komos presents”. Brassbandet Lucky Chops konsert är flyttad till Pumpehuset i Köpenhamn den 23 juni.

Nu jobbar arrangörerna på att omplacera fler av konserterna. Köpta biljetter återköpes. 2019 planerar de att genomföra Komos Festival den 21–22 juni på en ännu inte bestämd plats.