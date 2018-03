The Hollies besöker Malmö i höst

Det brittiska rockbandet The Hollies återvänder till Baltiska hallen i höst för en spelning som lovar några av deras klassiska världshits.

Bandet hade sitt stora genombrott under 60-talet med världshits som "Bus stop" och "The air that I breathe". I början på 70-talet blev Mikael Rickfors medlem i den brittiska rockgruppen och skrev en stor andel av låtarna på deras andra platta "Out on the road". Deras inflytande, utveckling och bevarande av rock'n'roll har gett dem en plats i den amerikanska Rock'n'roll Hall of Fame.

Bandet har spelat på Baltiska hallen i Malmö flera gånger innan och gjorde sin senaste spelning där 2014. Den 7 oktober återvänder bandet dit för ytterligare en spelning. På spellistan står bland annat klassiska hits som "He ain't heavy, he's my brother" och "The air that I breathe".