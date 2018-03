Volvo Cars börjar tillverka Lynk & Co

Det är nu klart att Volvo Cars kommer börja tillverka bilar för bilmärket Lynk & Co vid sin fabrik i Gent i Belgien. Tillverkningen kommer påbörjas först i slutet av 2019, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det nylanserade kinesiska bilmärket Lynk & Co ägs i dag gemensamt av Geely Holding Group Co Ltd och dess två biltillverkare Volvo Cars och Geely Auto.

"Vi ser en stor potential för detta nya varumärke när det nu tar sig in på den europeiska marknaden, och vi är glada över att kunna stödja Lynk & Co genom Volvos tekniska och industriella expertis, skriver Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars.

Fabriken i Gent är en av två tillverkningsfabriker som drivs av Volvo Cars i Europa och har byggt Volvobilar sedan 1965. För tillfället sysselsätter den cirka 5 000 personer.