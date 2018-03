Hitler blev "fantastisk ledare" i barnbok

I boken "Leaders", som riktar sig till barn, fanns elva "inspirerande" biografier över "fantastiska ledare som ägnat sitt liv åt att förbättra sitt land". Bland andra förekom Gandhi, Barack Obama och Nelson Mandela, de prydde dessutom bokens omslag. Det gjorde även Adolf Hitler.

Boken har kritiserats hårt och nu drar Pegasus, en underavdelning på det indiska förlaget B Jain Publishing Group, tillbaka den. Det skriver The Guardian . Förlagsdirektören Annshu Juneja förklarar för The New York Times att Hitler inkluderades på grund av sin ledarskapsförmåga och för att hans tal influerade folket.