Huawei satsar på kamerateknik i mobilen

En rejäl dos ny kamerateknik och längre batteritid är huvuddragen i det senaste tillskottet på mobilmarknaden, Huaweis P20. Den kinesiska tillverkarens reträtt i USA lär fortsätta. Men i Europa kan P20 ge marknadsandelar, tror analytiker.

Huawei, nummer tre på mobilmarknaden globalt, står inför en allt svårare uppförsbacke i USA. Ingen operatör vill sälja bolagets produkter i landet och ute i detaljhandeln är det svårt att få genomslag.

Samtidigt bromsar den globala tillväxten in. Prognoserna pekar på en tillväxt på 1–2 procent per år under perioden 2018–2020. Och i Europa viker volymen till och med av nedåt i takt med att användarna på mogna marknader har slutat byta ut sina mobiler lika frekvent som tidigare, enligt Annette Zimmermann, analyschef på Gartner.

Huaweis satsning på artificiell intelligens, ny kamerateknik, bättre skärmupplösning och längre batteritid till ett lägre pris än många konkurrenter – med nya P20 och premiumvarianten P20 Pro – kan ge draghjälp, tror hon.

– Jag tror de kan ta marknadsandelar i Europa, där de redan har 12 procent. Särskilt av de mindre spelarna, men kanske också från Samsung, säger Zimmermann, sedan hon fått den nya Huawei-luren demonstrerad för sig på en show i Paris.

Hon räknar bland annat med att mindre mobiltillverkare kommer att slås ut av de stora tillverkarnas tekniska framsteg. Samtidigt räknar hon med att Huawei kan hålla uppe sina volymer med hjälp av tillväxten i Indien, Kina och Latinamerika.

Apple, nummer två på mobilmarknaden globalt, väntas på en mässa i Chicago på tisdagen lansera en ny surfplatta i Ipad-serien. Men nya Iphone-modeller från Apple väntas inte förrän till hösten.

Världsettan Samsung lanserade för sin del nya Galaxy S9 och S9-plus i Barcelona i februari. Även där var det uppdaterad kamerateknik som var huvudnumret.

– Allt handlar om att ge användarna möjlighet att få bättre bildkvalitet och kunna göra mer konstnärlig redigering av bilderna, säger Zimmermann.

Huawei satsar med P20-mobilerna bland annat hårt på möjligheten att zooma med mobilkameran och att användaren ska kunna ta bra bilder i dunkla miljöer. P20 Pro har dessutom en tredje kameralins och sensorer för bildigenkänning.

Enligt Zimmermann ligger kameratekniken de senaste mobilerna från Huawei och Samsung nu betydligt längre fram än det som finns i befintliga Iphone-modeller.

– Iphone är inte ens i närheten, säger hon.

Fakta Trubbel i USA De kinesiska telekomtillverkarna Huawei och ZTE har sedan en tid fått allt svårare att sälja sina produkter i USA. USA:s största operatörer, AT&T och Verizon, slutade i januari efter vad som sägs vara påtryckningar från Trumpregeringen att sälja Huawei-telefoner med sina abonnemang. Och nyligen slutade även elektronikkedjan Best Buy att sälja Huawei-lurar. FBI och andra myndigheter i USA har under 15 års tid varit misstänksamma mot kinesiska tekniktillverkare, bland annat till följd av misstankar mot att utrustningen används av den kinesiska staten för spioneri. Motståndet härrör också från anklagelser om att de kinesiska bolagen inte respekterar patent och upphovsrätt.