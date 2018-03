The Posies till Malmö med återförenat band

Det amerikanska popbandet The Posies har gjort otaliga konserter i Malmö genom åren. I år firar de 30-årsjubileum för debutalbumet ”Failure” och 25-årsjubileum för den stora genombrottsplattan ”Frosting on the beater”. Därför återförenar de nu bandet som spelade in ”Frosting on the beater” och kommer till Malmö i höst.

Duon Jon Auer och Ken Stringfellow ligger bakom powerpopbandet The Posies som med jämna mellanrum brukar besöka Skåne. Mejeriet i Lund var senaste scenen och innan dess har de besökt Inkonst och KB i Malmö flera gånger. Nu är det klart att de återvänder till Inkonst igen i höst.