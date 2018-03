Tre års fängelse för mannen bakom fentanylsajten The Smack

På tisdagen föll domen i målet mot två av Skånes största försäljare av så kallade nätdroger. Mannen bakom fentanylsajten The Smack och hans kamrat som specialiserat sig på att sälja bensodiazipiner döms till fängelse av Malmö tingsrätt.

Nyligen berättade tidningen om de två männens katt- och råtta lek med myndigheterna som pågått i flera år.

Vi valde att kalla männen Johan och Rickard. Johan, en 40-årig man hemmahörande i Höllviken, har legat bakom sajterna The Smack och The Tripp. Han döms nu till tre års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott. På The Smack såldes under tre års tid fentanylanaloger, kemiska varianter av det narkotikaklassade fentanylet.

– Jag har hittat en gråzon, en lucka i lagen och kan sälja produkter som efterapar fentanyl. Moraliskt kanske det är fel, men juridiskt sett är det lagliga produkter, sa Johan om sin verksamhet i tingsrätten.

Rickard, 39 år gammal och bosatt i Helsingborg, stod bakom sajten The Benzoo, som specialiserat sig på Bensodiazepiner. Han döms till fängelse i två år och tio månader.

Männen som är ungdomskamrater har haft ett nära samarbete.

Sajten The Smack omsatte uppemot åtta miljoner årligen och var den näst största sajten som sålde fentanylanaloger i Sverige.

Genom att ligga steget före narkotikaklassningen kunde verksamheten fortsätta. När ett preparat blev klassat byttes det ut mot en annan fentanylvariant. Preparaten såldes som nässprejer, tabletter och pulver.

Antalet dödsfall som kopplas till bruket av fentanylanaloger har ökat kraftigt på senare år. Från noll 2014 till 101 i fjol.

Målet i Malmö tingsrätt har bara omfattat en bråkdel av Johan och Rickards nätdrogsverksamhet. Bakgrunden var att polisen våren 2016 upptäckte att två personer som beställt från The Smack fått riktigt narkotikaklassat fentanyl.

Det gjorde att polisens nationella operativa avdelning inledde en större utredning. Sommaren 2016 slog till mot en industribyggnad i Klippan och upptäckte en fullskalig pillerfabrik.

Där gjordes fyndet som är orsaken till att Johan och Rickard nu får fleråriga fängelsestraff. I botten på en papptunna fann polisen 86 gram av den narkotikaklassade opioiden U-47700. Den höga renhetsgraden gjorde att fyndet var att betrakta som ett grovt narkotikabrott. Lokalen i Klippan hyrdes av Johan, men användes också av Rickard. Både förnekade kännedom om partiet med U-47700. Men Malmö tingsrätt gör i sin dom bedömningen att männen förvarat preparatet gemensamt och i samförstånd.

Johan döms också för de två fallen av försäljning av narkotikaklassat fentanyl. Något han själv vid rättegången hävdade berott på misstag i hanteringen och att han därför saknat uppsåt. Han menade om att det handlade om flaskor som aldrig skulle ha nått kunder.

Johan ska ha köpt sina fentanylanaloger från kinesiska leverantörer. Han blandade dem enligt egen utsago sedan i en lägenhet i centrala Malmö, iklädd gasmask.

Vid rättegången berättade Johan också att han låtit personer han fått kontakt med via internetforumet Flashback testa nya preparat. Testpersonerna beskrev han som "nedgångna".

Samtidigt som skickade han små mängder för analys till ett spansk laboratorium för att säkerställa att han verkligen fått rätt preparat från Kina. Enligt Johan var det sådana testflaskor som av misstag skickats till kunder.

Rickard döms utöver grovt narkotikabrott för att han sommaren 2016 postat över 3500 tabletter av preparatet Flunitrazolam, en bensodiazepin, till en kund. Något som bevittnades av polisens spanare och rubriceras som brott mot lagen om handel med läkemedel.