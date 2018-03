Arkeolog gjorde unika fynd i Burlövs gamla kyrka

En arkeolog har gjort unika fynd i samband med renoveringen av Burlövs gamla kyrka. Under golvet har ett silvermynt daterat till 1200-talet grävts fram tillsammans två odaterade föremål och ett människoskelett.

Burlövs gamla kyrka har haft stängt för renovering sedan i januari. Under arbetets gång har arkeologen Per Sarnäs varit på plats för att leta efter fynd under kyrkgolvet. Han säger att han fick en kick när plötsligt grävde fram ett silvermynt.

– Det är otroligt sällan som man hittar så här annorlunda fynd, säger han.

– Det brukar vara svårt att se vad bilden på ett så här gammalt mynt föreställer, men det här är i väldigt bra skick.

Enligt en konservator på Lunds universitet föreställer figuren på myntets framsida kung Valdemar den andre av Danmark, som regerade från 1202 och fram till sin död 1241. Myntet kan således dateras till någon gång under denna tidsperiod.

Med tanke på myntets fina skick bedömer Per Sarnäs att det inte hann vara i cirkulation särskilt länge. Sannolikt har någon tappat myntet, som har trampats ner i jordgolvet där det legat dolt i 800 år.

Per Sarnäs fann även ett annat silvermynt under kyrkgolvet, dock i betydligt sämre skick än det första, och en skärva färgat glas. Båda fynden är svåra att datera och har lämnats in till konservatorn.

– Det andra myntet är så slitet att det är svårt att avgöra när det är ifrån. Glasskärvan är också svår att bedöma, men den skulle kunna vara från 11-1200-talet, säger han.

Dessutom har två gravkryptor grävts fram. I den ena påträffade Per Sarnäs skelettet av vad som sannolikt är en medeltida präst.

– Skelett är i sig inte så intressanta ur ett arkeologiskt perspektiv. Är de välbevarade kan det säga något om personens hälsotillstånd, annars kan de få vila i frid, säger han.