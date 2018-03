Klass 1-varning för Skåne: Snöfall och vind att vänta under torsdagen

Efter en blåsig onsdag kommer ett snöoväder in över Skåne på torsdagskvällen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning, så ta det försiktigt på vägarna.

– Man ska vara uppmärksam på att det kan vara besvärligt, säger meteorologen Sofia Söderberg på SMHI.

Efter en snöig natt har det varit uppehåll under onsdagen, om än blåsigt. Ett nytt snöfall väntas komma in redan under torsdagen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Skåne.

– Under torsdagseftermiddagen och -kvällen är det som mest intensivt, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Snön kommer framför allt falla över södra Skåne, men det kan förekomma snö även i norra delarna av länet. I nordvästra Skåne kommer det vara något lugnare.

– Under eftermiddag och kväll kan det komma 5 till 10 centimeter. Det rör sig om ganska blöt snö, så det kan vara svårbedömt. Men det kan ändå lägga sig en del, säger Sofia Söderberg.

Temperaturen kommer ligga runt 0 grader under dagen och några minusgrader på natten. Vägarna kan bli hala och dessutom kan vinden ställa till det.

– Det är en ostlig vind också som kan göra att det blir ännu mer besvärligt. Dels är det ganska tung snö, dels kan det vara dålig sikt och dels drivsnö, särskilt i de platta Skånelandskapen, säger Sofia Söderberg.

Är det läge att stanna hemma?

– Det är en klass 1-varning så man ska vara uppmärksam på att det kan vara besvärligt, men vi ger inga råd på hur man ska agera.

Natten mot fredag börjar snön röra sig österut. Under fredagen kan det dröja sig kvar i de östra delarna av länet, och på västkusten kan det hålla i sig.

– Redan fram på dagen ska det ha dragit bort österut. På förmiddagen skulle det kunna ligga kvar någon enstaka snöby, säger Sofia Söderberg.