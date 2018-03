Miljardaffär kan splittra svensk fotboll

Fakta

TV4-gruppen och C More har sedan 1997 äger tv-rättigheterna till allsvenskan och superettan. Det pågående avtalet skrevs 2016 och gäller till och med. Enligt boken "Allsvenskan enligt Lundh" är avtalet värt 230 miljoner kronor per år.

I fjol skrevs ett nytt tv-avtal för de sex åren mellan 2020 och 2025, som enligt Olof Lundhs uppgifter ger Svensk elitfotboll 555 miljoner kronor att fördela mellan de allsvenska klubbarna och superettanklubbarna det första året. Ersättningen stiger sedan årligen med fem miljoner till 570 miljoner kronor de tre sista åren.