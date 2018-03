Överraskande stora oljelager i USA pressar ned oljepriset under morgonen. Ett fat Nordsjöolja (Brent) handlas åter igen under 70 dollar fatet medan USA-oljan (WTI) trycks ned till under 65 dollar.

Prisfallet sker som resultat av gårdagens API-statistik som, tvärtemot förväntningarna, visade på en ökning gällande de amerikanska oljelagren. Oljepriserna har de senaste två månaderna stigit markant.

Senare i dag kommer också officiell oljelagerstatistik från USA:s energimyndighet (EIA).