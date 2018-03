Prisad naturfotograf vill påverka

Magnus Lundgren är en av världens främsta undervattensfotografer. Hans senaste bok fick WWF:s utmärkelse Årets pandabok 2018. Skanörsbon medger att han numera har en bevarande-agenda.

Magnus Lundgren har precis kommit hem från Sri Lanka där han fotograferat blåvalar. Det var lite av en spontanresa, tillsammans med andra fotografer. Annars brukar fotoexpeditionerna han leder, till platser som Alaska och Galapagos, vara noggrant planerade projekt.

– Jag är lite av en äventyrsjunkie. Jag älskar att vara på väg.

Reseintresset, men framför allt en aldrig sinande fascination för naturen och en förmåga att tänka i bilder, har gjort Magnus Lundgren till en av landets mest prisade naturfotografer.

På väggarna i huset hemma i Skanör hänger närbilder av hajar. Magnus Lundgren gillar hajar. Och allt annat som lever i vatten.

– Allt som är under vatten är jättespännande för mig. Det är en dold värld. Man kommer också närmare naturen under vattenytan.

Magnus Lundgren är uppvuxen i Skanör. Det var här han, liksom brodern Fredrik, odlade ett naturintresse. Kanske började det när pappan kom hem med ett exemplar av tidningen Fauna.

– Jag minns också när vi fick färg-tv och jag fick se Jaques-Yves Cousteaus fimer om livet under ytan. Jag var helt såld.

Brodern blev biolog, Magnus blev undervattensfotograf, författare, expeditions- och projektledare.

– Men jag blev egentligen inte seriöst fotointresserad förrän jag började dyka. Då började jag också tänka i bilder.

Undervattensfotografering var en ganska ny nisch på den tiden, i början av 1990-talet.

– När jag ser tillbaka på det som gjordes då tänker jag herregud var dåligt det var, men jag beundrar fortfarande de gamla hjältarna som gjorde mycket med den teknik som fanns. Jag var själv ung och tog för mig och fångade upp den nya tekniken.

Magnus Lundgren har fått utmärkelser i bland annat prestigefyllda tävlingen ”Wildlife Photographer of the Year” och korats till European Wildlife Photographer of the Year. Nyligen tilldelades han, tillsammans med Staffan Widstrand, Världsnaturfondens utmärkelse Årets Pandabok 2018 för deras ”Ett vildare liv – En bok om det vildas återkomst".

– Det känns faktiskt fantastiskt stort. Dels för att WWF är en organisation som gör bra kampanjer. De är ute i fält och det är hedrande att förknippas med dem. Dels är det ju en fjäder i hatten och det gav oss möjlighet att kommunicera till alla deras medlemmar. Vi fick ta emot pris av kungen. Det var väldigt stiligt, sådant är vi ju inte så vana vid.

Boken bygger på de två fotografernas egna bilder men är kompletterad med bilder från projektet Wild Wonders of Europe som Magnus Lundgren varit med och startat och drivit. Här har 69 av Europas främsta naturfotografer bidragit med bilder från världsdelens alla hörn.

– Europa är känt för sin kultur, man tänker inte på det som en naturdestination. Men vi vill visa att naturen är på väg tillbaka hit, genom naturskyddsområden och genom att områden förvildas när människor lämnar dem och flyttar till städerna.

Nu har han gett sig i kast med uppföljningen – Wild Wonders of China.

Magnus Lundgren ser sig själv som "conservation photographer", bevarandefotograf.

– I början drevs jag av att jag ville uppleva och ta med folk till platserna genom mina bilder. Men har det ändrats. Jag har en agenda. Jag vill påverka. Det finns bra exempel på att bilder kan påverka. Jag tror på att man kan göra skillnad.