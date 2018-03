Sekten är värst i nya "Far cry"

Vad händer med ett samhälle när en sekt sätter sina klor i det? Det undersöker spelskaparna Ubisoft Montreal i nya "Far cry 5", där undergångskulten Project at Eden's Gate spårar ur. – Det är väldigt realistiskt, säger sektexperten Rick Alan Ross, som tagits in som konsult för att göra spelets inramning trovärdig.