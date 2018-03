Svart på vitt – historien om film noir

2003 bad redaktionen Jan Aghed skriva en artikel om film noir. Det blev en djupdykning i en av filmhistoriens viktigaste epoker. Samt den definitiva guiden till film noir. Här, med anledning av Jan Agheds bortgång, publicerar vi texten igen.

När biodukarna i det befriade Frankrike översvämmades av Hollywoodprodukter som dittills varit förbjudna av den tyska ockupationsmakten fäste sig fransmännen vid de mörka tonfallen och stämningarna i ett nytt slags amerikanska 1940-talsthrillers.

Kritikern Nino Frank såg tematiska likheter med hårdkokta kriminalromaner utgivna i kollektionen Série Noire och myntade termen "film noir". Raymond Bordes och Étienne Chaumetons Panorama du film noir américain, 1955, var den första, banbrytande studien av en visuell stilrörelse - snarare än en genre - som förmodligen gett upphov till ett mer omfattande bok- och artikelutbud än någon annan filmkategori i Hollywoods historia.

Klassisk film noirs nyckelperiod brukar räknas från Billy Wilders Kvinna utan samvete, 1944, fram till och med Orson Welles En djävulsk fälla, 1958. I dess kärna finns en pessimistisk fatalism och en paranoid världssyn uttryckta i en filmisk stil som slår igenom på en både verbal och berättarteknisk nivå - brutal, cynisk, bitter dialog och förkärlek för en struktur byggd på "flashbacks", tillbakablickar - men som framför allt kännetecknas av ett svartvitt foto med mörker, djupa skuggor och sneda kameraperspektiv för att alstra en atmosfär av ångest och fruktan.

Personers yttre är bedrägligt, världen som bäst likgiltig, som värst ond, storyn framhäver självdestruktiva livsval och ödets obevekliga, dödliga mekanismer, och skuggorna isolerar, hotar och sluter sig som fällor kring undergångsmärkta förlorare. Ofta - som ett centralt motiv - ditlurade av en erotiskt oemotståndlig, manipulativ och svekfull mansslukerska, en femme fatale.

I likhet med flera andra betydelsefulla filmrörelser speglar klassisk noir en epok av social och politisk instabilitet: andra världskriget, det kalla kriget, atombombshotet och mccarthyismen med dess häxjakt på kommunister och vänstersinnade med vidhängande svartlistning. Djupare sett verkar många av filmerna också bearbeta känslor av akut kris för amerikansk manlighet. Deras talrika femmes fatales och giftiga maktförhållanden mellan könen har uppfattats som yttringar av manlig sexuell osäkerhet, oro och revanschlystnad, utlösta av den självständighet och dominans i hemmen och på arbetsmarknaden som männens frånvaro i kriget gav kvinnorna i USA.

Hur som helst har kvinnosynen lett till att film noir ofta fått etiketten misogyn, kvinnofientlig, en karakteristik som dock bara ger en del av sanningen.

Det motsägs delvis av att besläktade kvinnoporträtt var ett huvudinslag i de 1930-talsromaner av Dashiell Hammett, Raymond Chandler och James M Cain som inspirerade och låg till grund för många noirfilmer.

För det första kan noirs femme fatale samtidigt ses som intelligent, handlingskraftig, aktiv och i full kontroll över sin egen sexualitet, alltså som en kvinnobild som även har en positiv, feministisk grundbetydelse - fram till slutet av filmen då Barbara Stanwyck, Yvonne De Carlo, Ida Lupino och deras glamorösa medsystrar måste betala för sin dragningskraft och makt genom att dö eller foga sig under det patriarkala systemet. Och för det andra är noirstilen på det hela taget mycket mer misantropisk än misogyn: antalet moraliskt urspårade och korrupta män är ännu större.

Film noir har två filmhistoriskt viktiga föregångare. Dels den franska så kallade poetiska realismen från slutet av 1930-talet, företrädd av verk som Marcel Carnés Dagen gryr, Julien Duviviers Pépé från Marseille och Jean Renoirs Människans lägre jag, samtliga med Jean Gabin som hjälte fatalt insnärjd i ödets garn. Och dels 1920-talets tyska filmexpressionism med sitt förvridna bildspråk skapat av kameravinklar, dekor och skuggor som suggererar inre kaos och främlingskap.

Då nazismen och antisemitismen kommit till makten flydde en lång rad europeiska regissörer, skådespelare och filmarbetare till USA och Hollywood. Många av de invandrade regiprofiler som skulle få en ovärderlig inverkan på amerikansk noir hade sina rötter i förkrigstidens tyska expressionism och berlinska bildkultur - namn som Fritz Lang, Billy Wilder, Robert Siodmak, Fred Zinneman, Max Ophuls, Otto Preminger, Edgar Ulmer, Curtis Bernhardt, William Dieterle och John Brahm.

Vad efterbildningar och nyinspelningar mestadels förmått hämta från de klassiska originalen har på sin höjd varit stil som intetsägande pastisch och ihålig fetisch.

Varje årtionde sedan mitten av 1960-talet har Hollywood sökt återuppliva film noir i form av så kallade neo-noirfilmer. Med briljanta undantag som Alan Pakulas Klute, 1971, och Sista vittnet (The Parallax view), 1974, Roman Polanskis Chinatown, 1974, Arthur Penns Dödligt utspel (Night moves), 1975, och Curtis Hansons L.A.confidential, 1997, har de flesta varit deprimerande ytliga affärer. Vad efterbildningar och nyinspelningar mestadels förmått hämta från de klassiska originalen har på sin höjd varit stil som intetsägande pastisch och ihålig fetisch, medan en övertygande psykologisk och emotionell atmosfär lyst med sin frånvaro, till stor del av det enkla skälet att äkta noirs "Zeitgeist" inte går att förflytta från en epok till en annan.

Själv tillhör jag en generation biobesökare som hade möjlighet att se många av originalen medan de var helt färska, det vill säga när de hade svensk premiär eller snart cirkulerade i en första reprisrunda. Fortfarande kan jag återkalla ilningarna av förväntan och spänning från första mötet med Nattmänniskan, Gatan utan namn, Champion, Polishämnaren, Blå dahlian, Fallet Martha Ivers, På liv och död, Angivaren, Jeftys bar eller Gilda, och jag har egentligen aldrig fått nog av dessa skuggrika amerikanska thrillers från 1940- och 1950-talen, därför att de på många vis tyckts mig representera vad filmskapande handlar om.

"Så mycket visuell magnetism", skrev jag i en tidskrift för några år sen, så mycket "rökig storstadsromantik, rafflande dramatik, så mycket fantastisk storbandsjazz". Så många otroligt bra och karismatiska skådespelare. Namnen på en del av dem och deras filmer hittar ni i listan här nedan. "Deras like, i utstrålning, perfekt rollsamhörighet, suggestionskraft och mörk sensualism finns inte." Och A-fotograferna! "Ljussättningsgenier, klärobskyrmästare, atmosfärspecialister" som John Alton (ojämförlig), George Diskant, Woody Bredell, Burnett Guffey, Nicholas Musuraca, James Wong Howe eller John F. Seitz. Till allt detta och mer kom de starka och efterhängsna intrycken av politiska, samhällskritiska och existentiella allegorier och av dramer fyllda med en hel kulturs autentiska bildpoesi.

Då och då dyker de upp i någon kabelkanal. Men annars gäller att köpvideokassetten och dvd-skivan uppfunnits just för att nya generationer ska kunna återupptäcka dessa underbara skatter.

Ni ser just en klassisk film noir om...

• fotot är svartvitt

• en neonskylt blinkar, kanske med en bokstav borta

• alla män bär hatt

• hjälten gått utan jobb sedan han kom tillbaka från Stilla havet

• inte rakat sig på tre dar, sårats i kriget bedragits i sängkammaren och hör en efterhängsen melodi ständigt mala i skallen

• en fläkt sakta snurrar även då det är höst ute

• folk röker cigaretter utan filter

• det dricks whisky straight i en bar mitt på dagen

• en kvinna röker, dricker, sjunger på en och samma gång

• gator glänser av väta, trots att det inte regnat

• en sordinerad trumpet klagar i natten

• män bär poplinrock med axelklaffar och skärp

• hjälten drar sitt livs dystra historia med berättarröst utanför bild

• tabloidrubriker skränar om en brottsvåg

• skuggor sträcker sig över en gränds hela längd

• persienner kastar randiga skuggor över ansikten och väggar

• ansikten fotograferas i kontrastrikt ljusdunkel

• sneda kameravinklar får världen att se ut som om den lutade

• någon ligger med ansiktet neråt i en blodpöl

• det finns en hårdkokt dam som heter Velda.

17 klassiska noir-filmer

1. Kvinna utan samvete

(Double indemnity, 1944) Regi: Billy Wilder. Med Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, Edward G. Robinson.

I denna mörka thriller förnyade Stanwyck sin karriär med sitt porträtt av en iskall svart änka, Phyllis Dietrichson, vars leda och girighet drar in den moraliskt veke försäkringsagenten Walter Neff (MacMurray) i en mordkonspiration där parets öde beseglas sedan den erotiska passionen övergått i misstro och Neffs knipsluge chef (Robinson) börjat ana oråd. Raymond Chandlers och Wilders perfekta manus, dialogens hårdkokta cynism blandad med Stanwycks beräknande sexualitet, rollkaraktärerna, den store fotografen John Seitz stämningsmättade bilder - tunga skulpterade skuggor och dagrar som sipprar in genom persienner - samt storyns utformning som en tillbakablick inramad av den svårt skottskadade Neffs svettiga bekännelse: allt detta föregrep andra centrala noirfilmers visuella vokabulär, persongalleri och grundläggande attityder.

2. Döden kan ej vittna

(Phantom lady, 1944) Regi: Robert Siodmak. Med Ella Raines, Franchot Tone, Elisha Cook Jr, Alan Curtis, Thomas Gomez.

En oskyldig man grips för mord på sin hustru, varpå hans förälskade och lojala sekreterare (Raines) genomkorsar en nattvärld med ångande gator, hotfulla skuggor och frenetisk jazzmusik från skumma barer på jakt efter en mystisk kvinna som kan ge den anklagade alibi. Regissören Siodmak, en av noirs största konstnärer, hade flytt från nazismen, och i hans poetiskt förtätade iscensättning möts rytmiskt amerikanskt thrilleridiom och briljant tysk expressionism, med kulmen i ett sexuellt laddat, orgiastiskt trumsolo, där självaste Buddy Rich dubbar Elisha Cooks slemmige lille batterist.

3. Detour

1945. Regi: Edgar G. Ulmer. Med Tom Neal, Ann Savage, Claudia Drake.

En roadmovie, inspelad på sex dar för en struntsumma, om luggslitne nattklubbspianisten Al Roberts (Neal) som åker på tummen västerut till sin flickvän och av rädsla för polisens frågor antar en brådstörtat avliden bilists identitet. Bara för att hamna i klorna på hänsynslösa lifterskan Vera (Savage) som råkar ha varit den dödes passagerare och utnyttjar Als hemlighet till att tvinga med honom i sina planer på ett miljonbedrägeri. Dynamiskt berättande med minimala medel, handlingens mardrömslogik och hjältens inspärrning i en virtuost frammanad, grym fatalism har gett denna "fast food"-noir förtjänt kultstatus.

4. Förrädaren

(Act of violence, 1949). Regi: Fred Zinneman. Med Van Heflin, Robert Ryan, Janet Leigh, Mary Astor.

Drivs framåt av det maniska hämndbegäret hos Joe Parkson, en av två överlevande av en grupp amerikaner i ett tyskt fångläger under andra världskriget, förrådda av en kamrat, Frank Enley, som nu är en respekterad byggentreprenör. Parkson är mentalt störd av händelsen, som också gjorde honom till krympling. Efter år av sökande har han hittat Enley, som han jagar från dennes idylliska hem in i stadens mörkaste skrymslen. Avmönstrade soldaters psykiska rubbningar var ett flitigt utforskat socialt tema i amerikansk efterkrigsfilm. Här ges det en äkta noirvinkling av Robert Surtees atmosfärrika foto och fantastiska rolltolkningar, Ryan som offret, Heflin som den desperate ynkryggen och Astor som åldrad gatflicka. En förbisedd Zinneman-film, kanske hans mest oroande och allra vackraste.

5. Natten och staden

(Night and the city, 1950) Regi: Jules Dassin. Med Richard Widmark, Herbert Lom, Googie Withers, Francis L. Sullivan, Gene Tierney.

Widmark i en paradroll som Harry Fabian, en småfixare som försöker manövrera sig in i ett brottningsgeschäft styrt av gangsters. I stället blir han ett villebråd på frenetisk flykt i en mordisk människojakt, hetsad av hela den undre världen genom ett nattligt London befolkat av monstruösa skuggvarelser och fotograferat som en enda grotesk, klaustrofobisk fälla. Svartlistad i antikommunisthysterins Hollywood regisserade Dassin den bästa engelskspråkiga noirfilmen gjord utanför USA.

6. Hämnarna

(The killers, 1946) Regi: Robert Siodmak. Med Burt Lancaster, Edmond O'Brien, Ava Gardner, Albert Dekker, Sam Levene, Charles McGraw, William Conrad.

I en mästerligt fotograferad och spelad inledningssekvens byggd på en av Hemingways mest kända noveller inväntar boxaren Swede Anderson (Lancaster) stoiskt sina mördares ankomst. Varken motivet eller offrets passiva reaktion får någon meningsfull innebörd förrän O'Briens nyfikne försäkringsdeckare börjar undersöka händelsen, för att så småningom blottlägga en dubbelspelsintrig manövrerad av en hänsynslös förbrytarliga med Gardners femme fatale som underskönt och hypersexigt lockbete i hennes första viktiga dramatiska roll. Med en hårdkokt atmosfär och dialog rigoröst trogna novellen är de båda revolvermännens entré på ett matställe i en småstad för att fråga efter Swede den bästa Hemingway-filmatiseringen någonsin.

7. Skuggor ur det förflutna

(Out of the past, 1947) Regi: Jacques Tourneur. Med Robert Mitchum, Kirk Douglas, Jane Greer, Paul Valentine.

En av film noirs definierande, stilbildande stora klassiker, karakteristiskt berättad av sin tragiske hjälte, före detta privatdeckaren Jeff Markham (Mitchum), i en central flashback, där en gangster (Douglas) anlitar honom för att leta rätt på sin förrymda älskarinna (Greer). Trollbunden av hennes skönhet och dödliga sexualitet och med undergången skönjbar i sin sorgsna blick dras Markham in i en labyrint av girighet och svek. Greer spelar en av biodukens mest minnesvärda femmes fatales och Douglas är en föredömligt hal skurk. Men filmen tillhör Mitchum, som här - i Tourneurs briljanta regi och mästerfotografen Nicholas Musuracas kontrastrika ljussättning - skapade sin bestående ikoniska rollkaraktär på bioduken: den lakoniske cynikern med sömnigt utseende som med skenbar nonchalans accepterar sitt öde.

8. I asfaltens djungel

(The asphalt jungle, 1950) Regi: John Huston. Med Sterling Hayden, Jean Hagen, Sam Jaffe, Louis Calhern, Marilyn Monroe.

Fatalistisk rånthriller om en juvelkupp utförd av andra klassens kriminella, mer sympatiska än det omgivande samhället, vars girighet och korruption leder till ett blodigt efterspel. Prägeln av autenticitet, dialogen och de nyanserade, djupt mänskliga karaktärerna, främst Haydens smågangster med naiva drömmar, och inklusive Monroe i en löftesrik liten rollstudie, gör Hustons opus till ett ofta kopierat men aldrig överträffat mönsterexempel på naturalistisk film noir.

9. På farlig mark

(On dangerous ground, 1952) Regi: Nicholas Ray. Med Robert Ryan, Ida Lupino, Ward Bond.

Förråad av allt elände som stadens djungel fört honom i kontakt med förvisas en hårdkokt polis till en vintrig landsbygd för att kyla av sig i jakten på en sexmördare. Spirande ömsinthet och kärlek i mötet med en blind enstöring (Lupino) blir hans räddning. Känsliga rolltolkningar, regins poetiska sensibilitet, George Diskants kontrastrika foto och Bernard Herrmanns musik ackompanjerar en överraskande resa till psykisk och moralisk läkning från den blandning av svart, sadistisk neuros, självmedömkan och kokande frustrering där Ryan var noirstilens oförliknelige specialist.

10. Polishämnaren

(The big heat, 1953) Regi: Fritz Lang. Med Glenn Ford, Gloria Grahame, Alexander Scourby, Lee Marvin, Jeanette Nolan.

Ett nyckelverk i film noirs detektivfack. Fords hårdföre polisman Dave Bannion spårar ett skenbart självmord till den lokale maffiabossen Lagana (Scourby) i ett residens fullt av brutala hantlangare. Däribland Marvins psykopat som i en oförglömlig scen vanställer gangsterbruden Grahames ansikte med skållhett kaffe. Då en bilbomb dödar Bannions hustru yttrar sig hans hämndbegär i en skoningslös enmanskampanj mot Laganas brottssyndikat med korrupta polischefer och kommunalpampar på lönelistan. Virtuost drivande och förtätad regi av Lang, berikad av hans karakteriska dragning till stämningar av ödslighet och alienation.

11. Natt utan nåd

(Kiss me deadly, 1955) Regi: Robert Aldrich. Med Ralph Meeker, Albert Dekker, Paul Stewart, Gaby Rodgers.

En roman av Mickey Spillane filmatiserad som en pamflett mot Spillane, där författarens privatdeckare Mike Hammer gjorts om till en neanderthalare som vältrar fram genom ett förvirrat, kaotiskt Los Angeles på jakt efter en låda med mystiskt glödande innehåll. Staden ses som en värld av moraliskt sammanbrott, där få i ett suveränt fascinerande persongalleri väcker någon som helst sympati och folk för övrigt inte ges någon chans att yttra sig förrän Hammer mörbultar dem. Nästan alla tycks bara ha personlig vinning för ögonen, enligt filmens djupt misantropiska vision, som uttrycks i ett originellt, desorienterande bildspråk och stegras till en paranoid final i det bländande ljusskenet från en nukleär härdsmälta.

12. På liv och död

(Criss cross, 1948.) Regi: Robert Siodmak. Med Burt Lancaster, Yvonne De Carlo, Dan Duryea.

Lancaster än en gång som ett passivt offer för lögner och dubbelspel i en film av Siodmak; den förra var Hämnarna två år tidigare. Här är han en säkerhetsvakt, Steve Thompson, med en fatal bindning till sin exhustru Anna - De Carlo i ett av noirs mest minnesvärda femme fatale-porträtt - som bedrar både honom och sin nye älskare, den brutale gangstern Slim Dundee. Det rån som liksom i Hämnarna utgör handlingens actionfokus är bravurmässigt iscensatt med ett storartat utnyttjande av ljus och skugga i fotot. Men en ännu mer laddad, nästan outhärdlig spänning alstras på ett inre plan, i kärleksparets paranoida fruktan för att bli upptäckt av tredje personen i triangeln: Dundee, som spelas av Dan Duryea, en magnifikt hotfull profil i Hollywoods slemmigaste förbrytargalleri. Det hela är en av noirmästaren Siodmaks finaste skapelser.

13. Nakna nerver

(In a lonely place, 1950). Regi: Nicholas Ray. Med Humphrey Bogart, Gloria Grahame, Frank Lovejoy.

Bogarts krigsveteran och manusförfattare Dixon Steele har svårt att få jobb i Hollywood med sitt rykte för spritproblem och obehärskade våldsutbrott. Misstänkt för mord får han oväntat stöd av sin granne, vackra och sensuella Laurel Gray (Grahame). De förälskar sig i varandra, men de skrämmande sidor som han då och då visar får henne att backa. I raseri är han nära att strypa henne, hejdad av att telefonen ringer. Polisen har hittat mördaren. Men beskedet kommer för sent: parets förhållande kan inte överleva hans destruktiva impulser och hennes rädsla. En typisk noiratmosfär av mörk paranoia och psykotiska drifter bakom drömfabrikens glamour inramar en av amerikansk films mest moget skildrade och gripande romanser, fångad i de skrivna ord av Dixon som Laurel citerar i slutet: "I was born when you kissed me. I died when you left me. I lived a few weeks while you loved me."

14. Hämndens skugga

(The big combo, 1955) Regi: Joseph H. Lewis. Med Cornel Wilde, Richard Conte, Brian Donlevy, Jean Wallace.

B-filmspecialisten Lewis kunde aldrig glädja sig åt en anständig inspelningsbudget, lika lite som åt någon välfylld biosalong, men av rutinmässiga storyingredienser och blankslitna klichéer kunde han med beundransvärd estetisk idérikedom åstadkomma actionscener och stämningar som gjort hans filmer mer bestående än många mer kända regissörers alster. Den här är ett illustrativt exempel, en stram och tät kriminalstory laddad med (för sin tid) djärva sexuella undertoner om en polismans (Wilde) envisa försök att sätta fast en sadistisk gangsterboss (Conte). Klassisk film noirs stiliserade svartvita foto, med förmågan att rätt hanterat spela på rollkaraktärernas erotiska fixeringar och isolera dem i en värld av neuroser och paranoia, har sällan varit lika perfekt och definitivt. Men så stod också John Alton, noir-ljussättningens Rembrandt, bakom kameran.

15. En djävulsk fälla

(Touch of evil, 1958) Regi: Orson Welles. Med Charlton Heston, Janet Leigh, Welles, Marlene Dietrich.

En virtuost koreograferad, tre minuters kameraåkning som startar då en bomb placeras i en bils baklucka drar in åskådaren i en barockt stiliserad vision av ett gränsland mellan Texas och Mexiko, där narkotikapolisen Mike Vargas (Heston) och hans nyblivna brud (Leigh) hamnar i en skuggfylld mardröm av våld, sexuell terror, politisk korruption och lurande ondska, befolkad av groteska figurer med monstruöst uppsvällde poliskommissarien Hank Quinlan (Welles) i spetsen. Trots hans ruttenhet finns det något av tragisk mänsklighet över hans gestalt, understruken av hans gamla väninna Tanyas (Dietrich) eftermäle då han till sist stapplat nerför en strandslänt för att dö i en flod av avfall: "He was some kind of man." I all sin spektakulära och bravurmässiga visuella självmedvetenhet - karakteristisk för regissören - blev Welles film en värdig slutvinjett på klassisk noirs guldålder.

16. Utpressning

(The big sleep, 1946) Regi: Howard Hawks. Med Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgeley, Martha Vickers.

Bogart kan vara tuff utan revolver, anmärkte Raymond Chandler, och det är den egenskapen kombinerad med sardonisk humor som gör honom till biodukens överlägsna version av Chandlers hjälte Philip Marlowe (bredvid Robert Mitchum) i den bästa privatdeckarthrillern någonsin.

Manusförfattartrions William Faulkner erkände liksom regissören Hawks att handlingen med mord, utpressning och beslöjat omnämnd pornografi är omöjlig att följa. Mest tycks den vara en förevändning för filmens visuella och verbala attraktioner, som är i absolut toppklass - däribland sprakande sexuell spänning med obetalbart dubbelbottnade repliker mellan Bogart och Bacall som den äldre och klokare av rike generalen Sternwoods bortskämda döttrar. Ett oöverträffat birollsgalleri fulländar verket: Martha Vickers amoraliska miljonärsslampa, som försöker sätta sig i Bogarts knä medan han står upp, Dorothy Malones erotiskt provokativa bokhandelsbiträde och vesslelike lille Elisha Cook Jr i sin definitiva "loser"-roll, tvingad att dricka gift av Bob Steeles gangster med iskallt pokeransikte.

17. Segerns sötma

(Sweet smell of success, 1957) Regi: Alexander Mackendrick. Med Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan Harrison, Emile Meyer.

Giftdrypande porträtt av den newyorkska skandalpressens en gång mäktiga skvallerkrönikörer och deras lojala skandaljägare. Lancaster är den sataniske kolumnisten J J Hunsecker, mäktig, hotfull spindel i ett nät av korrupt och lögnaktigt sensationsmakeri. Denne utnyttjar sin springgrabb, sliskige och obegränsat tjänstvillige pr-agenten Sidney Falco (Curtis), i en samvetslös intrig för att förstöra karriären för en ung jazzmusiker som har ett romantiskt förhållande med Hunseckers avgudade lillasyster (Harrison). Det glittrande, sjaskigt glamorösa nattlivet på 1950-talets Manhattan pulserar i Elmer Bernsteins musik för Chico Hamiltons kvartett och fångas suveränt i legendariske James Wong Howes svartvita foto. Lancaster, som också producerade, tuggar i sig scenerierna han är med i; ändå stjäls föreställningen av Curtis i sin kanske bästa roll som en av film noirs mest oförglömliga reptiler.

. Många av de klassiska filmerna finns idag att se på Youtube

Fakta Klassiska femmes fatales Mary Astor i Riddarfalken från Malta, Barbara Stanwyck i Kvinna utan samvete och Fallet Martha Ivers, Rita Hayworth i Gilda och Lady från Shanghai, Ava Gardner i Hämnarna, Jane Greer i Skuggor ur det förflutna, Yvonne De Carlo i På liv och död och Gloria Grahame i Polishämnaren.

Fakta Klassiska noir-hjältar Humphrey Bogart i Utpressning, Alan Ladd i Blå Dahlian, Victor Mature i Angivaren, Robert Mitchum i Skuggor ur det förflutna, Glenn Ford i Polishämnaren, Richard Widmark i Panik på öppen gata och Ficktjuven.