80-årige Charles Lloyd spelar protestsånger tillsammans med hyllade gitarristen Bill Frisell på Islands Brygge i sommar. Och legendariske saxofonisten Pharoah Sanders som spelade på Köpenhamns första jazzfestival återvänder – lagom till att festivalen firar 40 år.

Den amerikanske saxofonisten Pharoah Sanders har beskrivits som ”världens bästa tenorsaxofonist” av kollegan Ornette Coleman.

Pharoah Sanders spelade på den allra första jazzfestivalen i Köpenhamn och återvänder nu för en ny konsert lagom till att festivalen fyller 40 år. Han spelar i Brorsons Kirke den 10 och 11 juli.

Även jazzmusikern Charles Lloyd kommer till Köpenhamn i sommar. Han föddes i Memphis 1938 och tillhör en av den amerikanska jazzens storheter. Han har dessutom gjort sig känd för sina samarbeten med band som Beach Boys och Canned Heat. 2016 släppte Charles Lloyd & The Marvels albumet ”I long to see you”.

Den 11 juli intar han Kulturhuset Islands Brygge tillsammans med sitt band och stjärngitarristen Bill Frisell.