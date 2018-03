Volvomodell prisad på mässa i New York

Volvo Cars mellanstora suv med modellnamnet XC 60 har fått pris som "World Car of the Year", årets bil i världen, vid bilmässan i New York. 82 biljournalister från 24 länder deltog i omröstningen. Det är första gången som Volvo fått priset, som har delats ut varje år sedan 2004.

XC 60 var också den Volvomodell som sålde bäst världen över under årets två första månader, nästan 22 000 exemplar.

I början av mars fick den mindre Volvo XC 40, som första svensktillverkade bil någonsin, den prestigefulla utmärkelsen som Årets bil vid bilmässan i Genève.