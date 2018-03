Bloodlight and Bami: Grace Jones in på skinnet

Grace Jones: Bloodlight and Bami BIO. DOKUMENTÄR. Storbritannien, 2017. Regi: Sophie Fiennes. Med: Grace Jones. Barntillåten. Längd: 2.00.

Någon som sa att 70 är det nya 40? Nja, jag vet inte. Men Grace Jones är ett undantag. Artisten, som fyller just 70 i år, ser i den här dokumentären inte ut att ha åldrats många sekunder sedan glansdagarna. I den inledande konsertscenen – majestätiska "Slave to the rhythm" – tar hon kommandot med sin auktoritära kontraalt och snurrar samtidigt en rockring på höfterna med robotlik precision. Det hade lika gärna kunnat vara inspelat 1983, och det är nästan lite kusligt att se. Men så har Grace Jones alltid haft en kuslig, lätt utomjordisk utstrålning

Filmaren Sophie Fiennes (bror till skådespelaren Ralph) lyckas dock komma in på skinnet på artisten, då konsertscenerna varvas med scener från hotellrum, taxibilar, inspelningsstudior och diskotek. Det är lite överrumplande att se denna diviga gayikon ömt klappa om de gamla reggaeikonerna Sly & Robbie, skratta med familjemedlemmar och dra obscena skämt. Att se henne bossa och skälla på små tjocka tv-producenter är däremot helt i linje med hennes image.

Filmen innehåller ingen berättarröst, inga arkivbilder och inga intervjuer, utan Fiennes låter kameran vara en fluga på väggen. Tillsammans med de suggestiva och grafiskt avskalade konsertupptagningarna formar det en ovanligt visuell dokumentär. De biografiska detaljerna sipprar fram i små portioner. Den religiösa uppväxten på Jamaica. Tiden som stjärnmodell i Paris och discodrottning i New York på 70-talet. Och genombrottet på 80-talet, då Grace Jones insåg att hennes publik mest bestod av homosexuella, och därför anlade en androgyn stil som kom att bilda skola. Hon säger att hennes skräckinjagande framtoning, med inslag av bdsm och militarism, har en självterapeutisk funktion. Som barn blev hon ständigt slagen av sin religiöst fanatiske styvfar. Genom att basera sin artistpersona på honom bearbetar hon traumat.