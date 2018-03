Svar till Ella Jalasjoki, Sydsvenskan 22 mars.

Jag tycker att det går att skämta om allt, även självmord och psykisk ohälsa. Visserligen håller jag med dig om att det är bra att ta hänsyn och fråga sig: Är detta ett lämpligt sammanhang? Just för att undvika det du beskriver, att folk mår dåligt av det.

Jag lever med psykisk ohälsa sedan flera år och kan dock tycka att folk är lite väl försiktiga i min närhet. Som när en anhörig hade köpt Ramlösa åt mig i somras. Men för tillfället var det inte Ramlösa som stod överst på etiketten, utan olika adjektiv såsom "Galen". Just då hade jag en av mina sämsta perioder på länge och kände mig stundtals, som jag själv skulle säga, "galen". Ändå - eller just därför - kunde dessa flaskor ge mig ett gott skratt. I all välmening bad min anhöriga om ursäkt för att hon råkat köpa en flaska med denna etikett åt mig. Men jag kände mest: Nej, rör inte min humor och förmåga till självdistans genom att försöka få mig att känna mig förolämpad!

Ja, det finns saker som jag tar illa upp av. Och det har hänt flera gånger att jag gått in i nya ångestskov när jag blivit påmind om något jobbigt som hänt mig. Visserligen inte av skämt, men av andra saker som kan te sig banala för andra. Men i det långa loppet har jag farit mer illa av att jag upplevt att folk undvikit mig. I vissa fall har jag fått svart på vitt att det varit för att de är så rädda att säga något fel.

Jag kan skratta och skämta både om mina fysiska och psykiska problem. Med folk jag känner såväl som inom mig. Det kan bli betydligt grövre saker än det jag beskrev ovan och då kan jag för säkerhets skull välja att låta det stanna i mitt huvud. Även om det ibland har sluppit ut lite för mycket, då skämtandet i perioder blir ett nästan hysteriskt sätt att hålla smärtan på avstånd.

Vid sidan om medicin och terapi är humorn dock bland det viktigaste jag har och den begränsas inte av någon receptintervall eller några regler i stil med tio terapisessioner om året. För mig är den just ett sätt att överleva.

Jáni Maltehaim

Lund