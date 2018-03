Byråkraten som rabblar siffror, tuffingen med kriminell slang, den folklige skojaren och chefen som styr och ställer med fast hand. Vladimir Putin har många sätt att uttrycka sin makt på, skriver Kalle Kniivilä.

”Vi kommer att förfölja terroristerna överallt. På flygplatsen, om de är på flygplatsen. Alltså, ni får ursäkta mig, men hittar vi dem på toaletten så knäpper vi dem på muggen.”

Det har snart gått nitton år sedan Vladimir Putin lovade att knäppa terroristerna på muggen, men i Ryssland kommer hans ord aldrig att glömmas. De kom inte bara att definiera den blivande presidentens politik, utan framför allt hans populistiska sätt att umgås med folket.

Det är inte alltid lätt att översätta Putins budskap. Efter presskonferensen 1999 rapporterade västliga medier att han hade lovat att likvidera terrorister på toaletten, vilket ju var formellt rätt. Men det var inte det som väckte uppmärksamhet på hemmaplan, utan sättet han uttryckte sig på.

Det var första gången en ledande rysk politiker använde kriminell slang i ett offentligt sammanhang. Han valde verbet ”zamotjit”, vars grundbetydelse är ”blöta, lägga i blöt”. Eller ”ha ihjäl så blodet flyter”, om den som talar är yrkeskriminell.

För det mesta talar Vladimir Putin en mycket korrekt kansliryska. Han är född och uppvuxen i Leningrad, men även om man lyssnar noga är det svårt att höra någon som helst regional färg. Där skiljer han sig från de flesta av sina föregångare i Kreml.

För Josef Stalin var ryska ett främmande språk. Han blev aldrig av med sin starka georgiska brytning. Nikita Chrusjtjov, Leonid Brezjnev och Michail Gorbatjov var alla uppvuxna i det sydryska dialektområdet, vilket hördes. Gorbatjov hånades för sitt provinsiella sätt att tala, trots att han var den första sovjetledaren i mannaminne som avvek från de sovjetiska byråkraternas styltiga liturgi och faktiskt hade något att säga.

Sovjetunionens sönderfall ledde till kaos också i det offentliga språkbruket. Nya begrepp dök upp, den statliga kontrollen av massmedier försvann och engelska ord vällde in i det ryska språket. Allt var till salu. Ute på gatorna var det den organiserade brottsligheten och den starkes rätt som härskade. Ord från kriminell slang spred sig till vardagligt språkbruk, eftersom de signalerade makt och styrka.

Det var också makt och styrka Vladimir Putin signalerade när han sade att han skulle knäppa terroristerna på muggen. Nu är det jag som bestämmer, sade han, nu får ni göra som jag säger – annars knäpper jag er. Han meddelade helt enkelt att han var herre på täppan. Och det gick hem.

Det är en image som Putin förvånansvärt länge lyckats hålla fast vid, trots att han redan är i pensionsåldern.

Till skillnad från den mot slutet allt mer frånvarande Jeltsin, den velige Gorbatjov som inte kunde hålla ihop landet, samt hans ålderstigna föregångare som mumlade i rutan tills de en efter en begravdes under högtidliga former, hade landet nu fått en stark och ungdomlig ledare som talade tydligt och pekade med hela handen. Det är en image som Putin förvånansvärt länge lyckats hålla fast vid, trots att han redan är i pensionsåldern.

Samtidigt var Putin redan i sitt framträdande 1999 nästan övertydlig med det som skulle bli hans retoriska kännetecken: bara för ett ögonblick iklädde han sig en folklig roll. ”Alltså, ni får ursäkta mig” sade han, för att visa att han inte är en bandit – men att han vet hur man ska ta hand om sådana.

När Putin talar är det oftast en bildad men jämngrå byråkratprosa som kommer ur hans mun. Han kan imponera publiken genom att jonglera länge med siffror utan anteckningar. Men plötsligt byter han mask för en stund och kastar ur sig en väl avvägd, gärna vulgär elakhet.

Putin har själv sagt att han som före detta underrättelseofficer är en expert på hur man talar med människor. Det han inte säger är att han därmed också är expert på att inte avslöja något om sig själv. Det finns en Putin för alla, men vem är han egentligen? Byråkraten som rabblar siffror, tuffingen som tar till kriminell slang, den folklige skojaren, eller chefen som styr och ställer med fast hand?

Han är i alla fall en expert på att se till att han får sista ordet. När arbetarna i fabriksstaden Pikaljovo häromåret demonstrerade mot planerade uppsägningar åkte Putin dit. Inför tv-kamerorna tvingade han under förödmjukande former oligarken och fabriksägaren Oleg Deripaska att skriva under ett avtal som garanterade jobben.

"Ge mig tillbaka pennan", sade han sedan.

Att avtalet egentligen kanske inte var så ofördelaktigt för oligarken är mindre viktigt. Han spelade sin roll väl.

Motgångar är Putin däremot inte bra på. Efter veckans brandkatastrof i Kemerovo har han inte hållit något offentligt tal, även om han besökt staden, talat med utvalda stadsbor och synts i rutan med ansvariga byråkrater.

Det ryska nya året inleds alltid med ett kort tal av Vladimir Putin. Då är han inte den stränge presidenten, utan en mysfarbror som önskar att allas liv ska bli ännu bättre och lyckligare under det kommande året.

Till skillnad från sin motpart på andra sidan Atlanten kan Putin byta mask när han vill. Han har nämligen fler än en.