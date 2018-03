Viagra lämnar tonåren

Pfizers ikoniska potenshöjare Viagra fyller 20. Det lilla blå pillret har genom åren sålts för över 200 miljarder kronor.

De första blå pillren såldes i april 1998. Men det började som ett misslyckat försök av Pfizer att i början av 1990-talet ta fram ett nytt läkemedel för behandling av infektioner i bröstkorgen. Men studier visade på dålig effekt.

Fast det fanns en intressant sidoeffekt på manliga deltagare i Pfizer-studierna: Preparatet gav deltagarna erektion.

Och med potensproblem hos ungefär en tredjedel av alla män över 40 år såg Pfizer snabbt till att ändra riktning på sin satsning, vilket slutade med ett USA-tillstånd för 20 år sedan.

I dag är Viagrapillret ett ikoniskt läkemedel – inte bara som höjare av livskvaliteten för miljontals människor och en enorm ekonomisk framgång för tillverkaren Pfizer, utan även som drivhus för ett enormt kluster av mer eller mindre pålitliga fejkpiller till salu på internet.

Bara under de första två veckorna skrevs det ut 150 000 recept på Viagra i USA. Och i omvärlden uppstod snabbt en svart marknad, där pillret kostade fem gånger så mycket som i USA.

Med lanseringen i Europa hösten 1998 blev Viagra en av Pfizers riktiga storsäljare och försäljningstillväxten låg under åren 1999–2000 på drygt 30 procent per år. Pfizers försäljningsprognos låg på potentiellt 500 miljoner dollar per år när Viagra lanserades, men toppåret 2012 var den fyra gånger så hög. Och totalt har Pfizer dragit in hundratals miljarder kronor på Viagra sedan lanseringen.

Fejkade Viagra-piller, massproducerade i länder som Thailand och Indien, började ungefär samtidigt skölja över marknaden. Så gott som alla internetanvändare med en e-postlåda har sedan dess tampats med att filtrera bort spamattacker med erbjudande om att köpa vad som påstås vara Viagrapiller för en spottstyver jämfört med de reglerade priserna på apotek.

Enligt en Pfizer-rapport, refererad av AFP, var 2011 80 procent av så kallade Viagra-piller som köptes online fejk, inte sällan med potentiellt giftigt innehåll som plast eller skrivarbläck.