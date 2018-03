Jaktsimulator oväntad succé för Avalanche

Skogspromenader, fågelkvitter och tålamod låter kanske inte som ett framgångsrecept för ett skjutarspel. Men spelstudion Avalanches satsning på en realistisk jaktsimulator har visat sig lyckad, och blivit en central del av koncernens verksamhet.

"The hunter" är en udda fågel på spelhimlen. Det kan i och för sig klassas som en förstapersonsskjutare – men helt befriat från explosioner, biljakter och adrenalinstinn action. I stället är det skogspromenader och fågelkvitter som spelaren möts av i de vidsträckta naturområdena. Spelet finns i två varianter, en gratisversion till PC som kallas "Classic", och den upputsade och mer tillgängliga "The hunter: Call of the wild" som släpptes förra året, även till konsol.