Tågen mellan Malmö och Lund stoppade nätter och morgnar i påsk

Järnvägsombyggnaden orsakar stopp i tågtrafiken. Räkna med längre restider.

Under påskhelgen är det stopp i tågtrafiken mellan Malmö C och Lund C på nätterna och de tidiga morgontimmarna.

Alla Pågatåg, Öresundståg och SJ-tåg är inställda klockan 23.00 - 09.00.

– Det kör inga tåg alls. De gör rätt omfattande arbeten där i samband med fyrspårsbygget, säger Mark Fenzel på Skånetrafiken.

Däremot rullar tågen mellan Malmö och Lund på dagtid. Spårarbetet ska vara klart på måndag morgon den 2 april.

Det stora tågstoppet får följder för resten av kollektivtrafiken i Skåne under helgen. Till exempel är Pågatåg som kör på natten eller morgonen från Malmö Hyllie till Lund inställda längs hela sträckan. Pågatåg som kör mellan Trelleborg och Kävlinge är inställda mellan Malmö och Kävlinge.

Trafikverket arbetar också med kontaktledningen mellan Lund C och Hässleholm C. Därför är samtliga Pågatåg och Öresundståg på den sträckan inställda från påskaftons morgon lördag den 31 mars klockan 01.20 till måndag 2 april klockan 03.00.

Pågatåg på andra sträckor påverkas också. SJ:s tåg mellan Hässleholm och Lund påverkas dock inte, utan leds om på via andra spår.

Bussar sätts in för att ersätta alla tåg. Men bussarna tar längre tid, och därför kan både avgångstider och restider vara annorlunda än normalt.

– Till dem som ska ge sig ut och åka i helgen vill jag säga: ge er ut i god tid! För det tar lite längre tid att åka med buss. Och kolla upp när tågen och bussarna går, säger Mark Fenzel på Skånetrafiken.

Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm kommer att vara avstängd ytterligare sju helger det kommande året. Skälet är att Trafikverket håller på att modernisera kontaktledningssystemet, som är gammalt och slitet.

Skånetrafiken har tidigare gått ut med felaktig information om att tågstoppet mellan Malmö och Lund ska pågå dygnet runt under påskhelgen. Men totalstoppet mellan Malmö C och Lund C gäller bara på nätter och tidiga morgontimmar.