Drömdebut för Zlatan: ”En Youtube-klassiker”

Zlatan Ibrahimovics debut i Los Angeles Galaxy blev smått sagolik. Efter fem minuter på planen satte han en halvvolley från nära 40 meter. I slutminuten nickade han sedan in matchvinnande 4–3 i derbyt mot LA FC.

– Jag är väldigt glad, säger Ibrahimovic.

Galaxys tränare Sigi Schmid kan bara konstatera att hans nyförvärv är något utöver det vanliga.

– Ibrahimovic är själva definitionen av en spelare som alltid är briljant. Det där målet kommer att spridas över världen, det kommer att bli en Youtube-klassiker, säger Sigi Schmid på presskonferensen efter matchen, enligt Expressen.

Den svenska anfallsstjärnan inledde derbyt mot Los Angeles FC på bänken men byttes in i den 71:a minuten.

Fem minuter senare gjorde han det där målet som Sigi Schmid syftar på – ett av Ibrahimovics många drömmål under karriären.

– De 20 minuterna som jag spelade kändes som 40 matcher. Jag var jetlaggad och hade inte spelat på länge. Efter första löpningen blev jag andfådd. Så nästa gång bollen kom tänkte jag att jag skjuter i stället för att springa, säger Zlatan Ibrahimovic.

En lång, hög boll damp ner framför Ibrahimovic, mitt på motståndarnas planhalva. Utan att fundera mer på saken drog 36-åringen till på halvvolley och projektilen flög i en perfekt båge över Los Angeles FC:s målvakt och in i mål.

Det hade nog räckt för att prata om kalasstart i nya klubben. Men Ibrahimovic var inte klar.

I den 90:e minuten höll han sig på nytt framme och i misstänkt offsideposition nickade han in segermålet, 4–3 till Galaxy, och ordnade en sagolik drömdebut i den amerikanska proffsligan MLS.

– Om man tittar tillbaka på min karriär så har jag alltid gjort mål i den första tävlingsmatchen med mina nya lag. Fansen krävde att något skulle hända. Och jag gav dem Zlatan, säger Zlatan Ibrahimovic.

Märkligt nog såg det faktiskt länge ut att bli storförlust för Ibrahimovics nya klubb.

Los Angeles FC var överlägset stora delar av matchen och ledde med 3–0 en bit in i den andra halvleken. Redan i matchens femte minut skruvade mexikanen Carlos Vela in ledningsmålet i det bortre krysset, och samme Vela lurade 20 minuter senare både målvakt och försvarare innan han satte 2–0 via ribban.

När Galaxys Daniel Steres styrde in ännu ett baklängesmål i början av andra halvlek såg matchen körd ut.

Men Sebastian Lletgets 1–3-mål gav ny energi till hemmalaget. När Chris Pontius sedan gjorde 2–3, strax efter att Zlatan Ibrahimovic bytts in, var allt som behövdes lite svensk fotbollskonst för att vända matchen till seger.

– Att ligga under med 0–3 är inte bra, särskilt inte på hemmaplan. I första halvlek gjorde vi många enkla misstag, men efter vårt första mål fick vi energi att bara fortsätta. Och vi visade att lagmoralen är på topp, säger Zlatan Ibrahimovic.