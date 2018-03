Beatrice Ask: ”En regering som inte respekterar lagrådet är ute på hal is”

Regeringen slarvar med nya lagar och lyssnar för dåligt på lagrådet. Anklagelsen kommer från Beatrice Ask – Sveriges mest erfarna justitieminister.

Fullföljs den sågade lagen om ensamkommande blir det femte gången som rådet körs över i politiskt känsliga ärenden.

– En regering som inte respekterar lagrådet är ute på hal is, säger Ask.