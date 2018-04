Eddie Redmaynes begravningstal till Hawking

Den brittiska skådespelaren Eddie Redmayne vann en Oscar för sin tolkning av den nyligen avlidna vetenskapsmannen Stephen Hawking i biografin "The theory of everything".

På lördagen begravdes Hawking i brittiska staden Cambridge. Bland familj och vänner på plats fanns även ett antal celebriteter. En av dem var skådespelaren Eddie Redmayne som höll tal under ceremonin genom att citera bibeln, rapporterar Independent

"Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död: en tid att plantera, en tid att rycka upp: en tid att dräpa, en tid att läka: en tid att riva ner, en tid att bygga upp: en tid att gråta, en tid att le: en tid att sörja, en tid att dansa: en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. . ."

Bibelstycket valdes av skådespelaren för att hylla Stephen Hawkings forskning om tid och rum, universums uppkomst och svarta hål.