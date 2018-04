Skrivkramp. Alla skrivande människor har väl råkat ut för det i någon form någon gång. Jag själv ganska ofta, skulle jag vilja påstå, eftersom jag arbetar på en redaktion där det förväntas av mig att jag regelbundet producerar exempelvis spalter som denna. Texter som helst ska ha någon slags informationsvärde och tillika en poäng.

Jag har det just nu faktiskt. Skrivkramp. Jag har läst en ny artikel i tidskriften Psychology Today som jag tänkte kunde vara lämplig att skriva något om. Den handlar just om skrivkramp, och om en ny vetenskaplig studie som försöker kartlägga problemet och föreslår vad man kan göra åt det. Studien identifierar fyra olika former av skrivkramp.

Den första är den som beror på att skribenten är rädd för at misslyckas. Den botas enklast genom att man tar en paus, får lite frisk luft, tänker på något annat en stund tills ångesten släpper.

Den andra beror på att man är rädd för att bli bedömd och kritiserad. Receptet här är snarare att bara skriva på men försöka tänka bort läsaren.

Den tredje drabbar när skribenten är rädd för framgången och de förändringar den kan leda till. Den botas genom att man intalar sig själv att om man lyckats lära sig att bli en framgångsrik skribent så kan man nog också lära sig att hantera allt det leder till.

Den fjärde och sista krampen kommer när man helt enkelt saknar motivation. Kanske har du exempelvis tröttnat på ämnet. Det bästa du då kan göra är att bara lägga ner och skriva något helt annat.

Jo, jag tror det är det sistnämnda jag drabbats av. Jag har redan tröttnat på ämnet. Den här sortens peppiga personlighetspsykologi blir lätt lite tramsig. Den bygger på identifikation, men identifikationen i sig bygger på att man skapar någon slags endimensionell och artificiell bild av sig själv. Jag tror inte riktigt på det. Vi lämnar ämnet här och nu.