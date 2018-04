Alla metoo-anmälningar inom polisen läggs ner: ”Svårt att utreda”

I december förra året överlämnades 214 berättelser om sexuella trakasserier inom poliskåren till rikspolischefen. Berättelserna var en del av polisens upprop inom metoo-rörelsen. Förundersökning inleddes i ett 60-tal ärenden, men nu är samtliga förundersökningar nedlagda av åklagare.

De 214 berättelserna om olika former av sexuella trakasserier var samlade under uppropet #nödvärn och lämnades in till polisens avdelning för särskilda utredningar, kallad SU. Händelserna som beskrivs ska enligt berättelserna ha ägt rum mellan 1970 och 2017.