Messi tillbaka: "Omöjlig att stoppa"

Barcelonas glädjande Champions League-besked är Romas mardröm. Lionel Messi är tillbaka efter skadeproblem. – Han är omöjlig att stoppa, säger Romas försvarare Konstantinos Manolas enligt Il Giornale.

Statistiken talar för sig själv. Lionel Messi har missat fem av Barcelonas ligamatcher, två av dem slutade med vinst och tre av dem med oavgjort resultat. I cupen fick argentinaren vila i första mötet med Celta Vigo i sextondelsfinalen – som också slutade oavgjort. I andra mötet startade Messi och smällde in två mål i vad som blev en storvinst.

Under landslagsuppehållet missade han Argentinas matcher. Mot Spanien resulterade det i en stentung 1–6-förlust. Tillbaka med klubblaget inledde 30-åringen helgens match mot Sevilla på bänken, och andalusierna säkrade en 2–0-ledning. Messi? Han kastades in efter en timmes spel och räddade Barcelonas obesegrade svit i ligan med ett sent kvitteringsmål, till 2–2.

– Han är ett världsunikum. Han är helt unik i fotbollshistorien, säger tränaren Ernesto Valverde inför Champions League-onsdagen.

Barcelona behöver alltså sin storstjärna, annars hackar maskineriet. Som tur är för "Barça" förväntas han att starta mot Roma.

– Han gör alla andra runt sig bättre, säger vänsterbacken Jordi Alba.

Roma får klara sig utan säsongens genombrottsspelare Cengiz Ünder. Han kan ersättas av Stephan El Shaarawy på högerflanken.

– Vi möter världens bästa spelare (Messi). Varje gång han rör bollen så kan något hända. Vi måste försöka stänga ner honom så mycket som möjligt, säger El Shaarawy.

I onsdagens andra kvartsfinal i Champions League ställs engelska seriesuveränen Manchester City mot konkurrenten Liverpool, som har sin alldeles egna vänsterfotade, tekniskt begåvade målkung: Mohamed Salah.

– När han är hundraprocentig och i sin zon så kan han klå vem som helst, säger Liverpools mittback Virgil van Dijk.

Mohamed Salah har tillsammans med anfallskumpanerna Sadio Mané och Roberto Firmino öst in 75 mål i samtliga tävlingar för Liverpool.

– Vi har mycket respekt för dem. Alla tre har gjort massor av mål och de har spelat fram till ännu fler, säger Citys mittfältare Ilkay Gündogan.