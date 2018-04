Mora kvar i SHL – bäst igen mot Leksand

Mora är klar för fortsatt spel i SHL – och stort jubel utbröt i norra Dalarna. Mora vann med 3–1 i den femte matchen i direktkvalet där Leksand slogs ut med totalt 4–1 i matcher.

Nu väntar en spännande tid för Mora, som genom sköna tv-intäkter, får möjlighet att etablera sig i SHL. Samtidigt får klassiska Leksand kämpa för sin framtida existens som en ishockeyklubb på toppnivå.

Så mycket gällde den här upplagan av "Slaget om Siljan".

Leksand – som var pressat att vinna efter tre raka förluster – startade i ett hysteriskt tempo. De spelade med en desperation som saknats under stora delar av säsongen.

– Vi snackade om att vi skulle gå in framför mål och ta smällar. Vi tryckte ner dem i skoskaften och fick många lägen, sade Leksands Martin Karlsson till C More i första periodpausen.

Samtidigt konstaterade Moras Daniel Grillfors i samma kanal:

– Vi slarvar för mycket och var kanske lite för nervösa och det enkla försvinner då.

Leksand vann skotten med 12-4, vilket visar deras dominans. Det var bara en sak som fattades: målen.

Det är anmärkningsvärt hur svårt Leksand har att göra mål och även skapa riktigt farliga målchanser.

– De kommer från SHL och har tyngre backar, förklarade Leksands Emil Bemström för C More.

I Mora finns dock mycket effektivitet. När laget, i andra perioden, började växa in i matchen pangade också Emil Aronsson in 1–0 från blålinjen. Ett jätteskott som få leksingar lyckats med denna säsong.

– Jag fick en bra passning från Daniel Grillfors. Sedan bara blundade jag och sköt, sade Emil Aronsson till C More.

Då var han hjälte i Mora, men innan andra perioden slutade hann han med att slå pucken över plexiglaset och bli utvisad vilket resulterade i att Leksand fick spela powerplay i fyra minuter. Emil Bemström kvitterade till 1–1 efter ett fint förarbete av Mattias Ritola och det var match igen.

I tredje perioden fick Mora en smakstart när Mathias Bromé, efter 3.25 i powerplay, gjorde 2–1 bakom Tex Williamsson, som borde tagit den pucken.

Det målet gjorde att Leksand vek ner sig. Laget, som är så tamt i offensiv zon, kunde aldrig komma tillbaka och när John Persson gjorde 3–1 efter 11.37 var saken klar. Mora är kvar i SHL.