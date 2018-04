Villa-Lidköping värvar VM-mittfältaren Johan Löfstedt från elitseriekonkurrenten Vetlanda. Han har skrivit på för tre bandysäsonger i Lidköping.

"Vi har haft kontakt under en längre period. Tyvärr har det inte passat in tidigare, men nu passade det väl in", säger Löfstedt till Villas hemsida.

Johan Löfstedt gjorde mål för Sverige i årets VM-final, som Ryssland dock vann med 5–4 på hemmaplan.