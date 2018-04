Avanza: "Spotify slog till och med Volvo"

Det var stort sug bland svenska sparare när Spotify gjorde börsdebut i New York på tisdagskvällen. Trots den svängiga kursen förväntas intresset bland Avanzas småsparare fortsatt vara stort de kommande dagarna.

Den världsledande musiktjänsten Spotify gjorde en högljudd entré när bolaget listades på New York-börsen på tisdagen. Öppningskursen på 165,9 dollar per aktie slog alla förväntningar och kom in över 30 dollar högre än referenspriset satt som riktmärke för köp- och säljsugna.