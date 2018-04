Bitvis tillbaka i sin klassiska form

John Prine ALBUM. The tree of forgiveness

Rolling Stone har kallat honom "The Mark Twain of American songwriting".

På debut-lp:ns baksida skrev Kris Kristofferson 1971: "Han är 24 år gammal och skriver sånger som om han vore 220".

Ståtliga hyllningar. Men John Prines storhet sitter i det lilla; i klarsynta observationer av detaljer, vardagligheter och allmänmänsk­liga upplevelser i alldeles vanliga, unika människors liv. Musiken har matchat, enkel och rak.

Detta är Prines första album med egna sånger på tretton år. Mycket komponerades ihop med kollegor, en "alternativ" men refrängsvag "God only knows" med Phil Spector på 70-talet. Jason Isbell och Amanda Shires gästar.

Som sångare har 71-åringen närmat sig Cohenlandet, men rösten kommer minst lika nära idag.

Det börjar oroväckande. I den lättsamt gladstompiga "Knockin' on your screen door" ryms ett visst allvar. Endimensionella (ironiska?) kärlekslåten "I have met my love today" är där­emot poänglös och skumpiga "Egg & daughter nite" sätter inte många spår.

Sedan tar det sig med "Summer's end", en vacker, stilla sång om ensamhet, gemenskap och tröst. Mollballaden "Caravan of fools" gör bitande och lågmält upp med jakten på pengar och glitter. Klassisk Prine.

Nästan lika bra är "Lonesome friends of science", om att släppa den komplicerade verkligheten och bara leva med sina "egna" fakta och åsikter. Och John Prines rena tacksamhet över partnerns kärlek i "Boundless love" känns lika rörande som "When I get to heaven" är lekfullt uppsluppen.

"The tree of forgiveness", som släpps nästa fredag, hör som helhet inte till Prines starkaste. Men det positiva överväger definitivt.

