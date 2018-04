Många kan peka på en händelse som skakat om deras världsbild och gett deras liv en ny riktning. För Grady Hendrix var det att läsa John Cristophers bok "The little people", där den unga hjältinnan ärver ett irländskt slott – utan att ana att källaren är full av telepatiska nazipysslingar, som i en överraskande vändning visar sig vara skapade genom genmanipulation på foster från koncentrationsläger.

Åtskilliga år senare har Hendrix nu gett ut "Paperbacks from hell", en litteraturhistoria över 60-, 70- och 80-talens bortglömda pocketrysare, från de bokstavliga mördarsniglarna i Shaun Hutsons "Slugs" till Blaxploitation-kopian av William Blattys "Exorcisten", kallad... "The black exorcist". Will Erickssons blogg Too much horror fiction har varit hans karta för att navigera i denna fascinerande värld. Hendrix har lagt fokus på en brett beskrivande historia, och inte minst på illustratörerna (eftersom få av författarna blev kända namn var omslagen avgörande för en boks framgång).

I de korta analyserande delarna kommer han ändå in på en tanke som också uttrycks i Stephen Kings "Dödsdansen": att skräck speglar sin tid, och kanske särskilt var tids lite bortglömda underströmmar. 60- och 70-talen var inte bara flower power utan också Charles Mansons mördarkult, och 80-talet inte bara glitter utan också masshysteri över multipla personligheter och satanistiska barnkidnappningar.