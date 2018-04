Skolbarn får homovariant av presidentbok

En barnbok om två homosexuella kaniner ska delas ut till skolor i delstaten Indiana. Satirikern John Oliver skrev sin bok "A day in the life of Marlon Bundo" som ett direkt svar på en annan barnbok skriven av vicepresidenten Mikael Pences dotter, Charlotte Pence. Även den boken handlar om vicepresidentens kanin, som dock är heterosexuell, skriver Politiken.

Vicepresident Mikael Pence är en känd motståndare till homoäktenskap och i samband med lanseringen av dotterns bok besökte han också organisationen Focus on the Family som är emot hbtq-personers rättigheter.

Besöket upprörde John Oliver som gjorde sitt eget svar på Charlotte Pences bok. Olivers bok har inte bara seglat upp på Amazons försäljningslista, den berörde också den amerikanske tv-producenten Max Mutchnick så starkt att han bestämde sig för att skänka barnboken till skolor och bibliotek i vicepresidentens hemstat Indiana. "Det är en hjärtskärande historia om hur kärlek och vänskap övergår i intolerans" skriver Max Mutchnick på Twitter.