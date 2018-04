Välbekant kvartett satsar på smörrebröd i Malmö – öppnar på Triangeln

Titti Qvarnström, Martin Walfisz och Björn Almér är trion bakom nya satsningen The Smørrebrød Company.

Sedan stjärnkocken Titti Qvarnström lämnade jobbet på Michelinrestaurangen Bloom in the Park i somras så har hon haft många järn i elden. Nya Malmörestaurangen Mat och falafel-VM är två av järnen som nu får sällskap av The Smørrebrød Company.