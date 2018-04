Bob Dylan gör musik för homobröllop

Bob Dylan och flera andra artister har spelat in "Universal love" – en samling med versioner av klassiska bröllopslåtar, anpassade för samkönade par, skriver The New York Times

Dylan inleder skivan med en tolkning av amerikanska låtklassikern "She's funny that way" från 1929, som han ändrat till "He's funny that way".

Enligt skivans producent Rob Kaplan nappade Dylan direkt.

– Det var inte bara 'ja, jag gör det'. Det var 'hallå, jag har en idé till en låt', säger han till The New York Times.

Förutom Dylan medverkar Ben Gibbard, Valerie June, Kele Okereke, St Vincent och Kesha. Den sistnämnda har spelat in en cover av Janis Joplins "I need a man to love", kallad "I need a woman to love".

Samlingen finansieras av hotellkedjan MGM i Las Vegas, som uppger att homoäktenskap utgör mellan 20 och 30 procent av företagets vigselbokningar.