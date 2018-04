Draken Spyro är snart tillbaka

Har du saknat den snälla draken Spyro? Då är det läge att fira. Han gör nämligen comeback.

Den 21 september släpps han lös igen. Då kommer nya versioner av de tre första spelen med den lila draken – "Spyro: the dragon", "Spyro 2: Ripto's rage" och "Spyro: year of the dragon".

"Spyro reignited trilogy" firar drakens 20-årsjubileum och spelarna kan bland annat se fram emot att spela det klassiska spelet med förbättrad bildkvalité och nya eldattacker.

"Det är väldigt viktigt för oss att vara sanna mot de tre originalspelen i den nya trilogin", säger Payl Yan, kreativ chef på utvecklaren Toys for Bob, i ett pressmeddelande.

"Vi har lagt ner mycket kärlek på att skapa personligheter och världar som känns precis så som fansen minns dem, samtidigt som vi håller spelsamlingen förvånansvärt fräsch med högupplösta detaljer", säger han.