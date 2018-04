Vårt rödgröna styre i Malmö står för en förtätning av stadens bebyggelse. Grönområden skall användas för byggnation och resultatet bli en människofientlig stad där sol och ljus inte längre släpps in i vår stad som det var tänkt en gång. Förtätning av bebyggelsen är att resa baklänges i tiden. Under medeltiden och ända långt in på 1900-talet blev städerna allt mer förtätade med dåliga boendemiljöer som följd. Få parker och grönområden och lekplatser, och samma sak gäller ytor för idrott och sportaktiviteter i stadens centrala delar.

Exempel på ytor i Malmö där man olyckligt förtätat bebyggelsen är vid Sofielundskolan, vid Sorgenfriskolan där ytor för idrott bebyggts liksom äldreboendet på lekplatsen Paradiset vid Folkets hus. Finns många fler exempel som vid Lundavägens korsning mot Hornsgatan.

Överdimensionerade cykelbanor finns det flera av i Malmö, som vid "Kinesiska muren" mot Inre ringvägen och cykelbanan förbi Pauli kyrkogård mot St: Knuts torg. Använda av få och tar alldeles för mycket utrymme.

Min barndoms 50- och 60-tal var en tid av många goda tankar om stadsplanering. De gamla omslutna kvarteren med bebyggelse skulle öppnas upp för sol och ljus och aktiviteter för barn och vuxna.

Malmö har stor inflyttning, men tyvärr av alldeles för många som betalar lite eller ingen skatt för att få välfärden att fungera.

Utvecklingen måste vända så att inte stadens invånare blir fler, med förfulning av Malmö som följd. En bra stadsmiljö är en mycket viktig del av vårt miljötänkande.

Argumentet att vi måste spara värdefull jordbruksmark för att inte bygga på dessa bördiga ytor får vi nog diskutera. Globalt är dessa ytor försumbara. Bilen kan vi inte vara utan och många med mig bor sedan många år i Malmö och har ett jobb många mil från stan. Åka kommunalt är för många en omöjlighet om det skall passa med långa resvägar och heltidsarbete för att kunna försörja sig och betala skatt till välfärden. Kanske arbeta deltid istället men då blir det mindre skatteinkomster för att finansiera välfärden. Deltidsarbete får det bli om man skall åka med tidsödande allmänna kommunikationer till arbetsplatser långt utan för vår stad.

Per Arne Persson