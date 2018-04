Henriksson och Gadd i "Så mycket bättre"

Linnea Henriksson sitter längst bak i ettans buss i centrala Stockholm och sjunger sin "Säga mig" tillsammans med en gitarrist. Kort därefter tar Eric Gadd ton och resenärerna får digga med till "The right way". Så presenterar TV4 två av årets deltagare i "Så mycket bättre".

Hon är inte bara aktuell som en av artisterna bakom årets VM-låt "Bäst när det gäller" tillsammans med Gyllene Tider. Linnea Henriksson är också klar för 2018 års omgång av "Så mycket bättre".

Henriksson presenterades tillsammans med soulartisten Eric Gadd som två av årets deltagare i "Så mycket bättre" på en stadsbuss i Stockholm på torsdagseftermiddagen.

Eric Gadd skivdebuterade 1987 med "Hello". Genombrottet kom med andra skivan "Hurra, du lever – pang, du är död" och bland hans mest kända låtar finns singlar som "Bara himlen ser på", "Do you believe in me" och "Wish I". Hans senaste album, "Fiende eller vän", kom 2013 och i september i år sätts hans krogshow "OMG" upp på Hamburger Börs i Stockholm.

Linnea Henriksson, som kom på fjärde plats i "Idol" 2010, släppte sitt tredje och självbetitlade album i slutet av förra året och sågs kort efter det som resande reporter i Musikhjälpen.

Sedan tidigare är dansbandslegendaren Christer Sjögren och hiphopartisten Stor klara för säsongen.

– Det blir spännande möten. Men nu känner ju jag nästan hela artistbranschen så det är säkert några som man känner redan nu, sade Sjögren i "Nyhetsmorgon" när det avslöjades att han ska vara med.

Den nionde säsongen av "Så mycket bättre" sänds i TV4 i höst.

Fakta Klara för årets säsong Christer Sjögren Stor Linnea Henriksson Eric Gadd