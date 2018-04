Tv-projekt om Clinton och Lewinsky stoppas

Två tänkta tv-serier om Clinton-Lewinsky-affären blir inte av. En producent säger att om någon ska tjäna pengar på sådana dramatiseringar är det Monica Lewinsky.

History Channel meddelar att man "av konstnärliga skäl" inte går vidare med projektet "The breach: Inside the impeachment of Bill Clinton", en planerad tv-serie i sex avsnitt.

Samtidigt säger producenten Ryan Murphy att FX skrinlagt planen att göra tv-serie av "A vast conspiracy: The real sex scandal that nearly brought down a president", en bästsäljande bok av Jeffrey Toobin.

För The Hollywood Reporter berättar Murphy att han nyligen träffat Lewinsky på en fest.

– Jag sade till henne att "ingen förutom du ska berätta din story, och det är ganska sliskigt om de gör det".

– Du borde vara producenten och du borde tjäna alla jäkla pengarna.

Bill Clinton, som styrde USA 1993–2001, hade under sin presidenttid en affär med Monica Lewinsky, dåvarande praktikant i Vita huset. Senare ljög han om detta, och ställdes inför riksrätt 1998, men friades av senaten.

Den i dag 44-åriga Lewinsky skrev nyligen i Vanity Fair att hon fått nya perspektiv på affären i samband med förra årets metoo-debatt, och att hon nu känner att hon var ett offer för maktmissbruk.