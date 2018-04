Många uttalar sig om mig men ingen verkar ha koll på vem jag egentligen är.

Jag är Norra Grängesbergsgatan i Malmö och ska presentera mig lite kort.

På Norra Grängesbergsgatan frodas små företag, kultur och sociala verksamheter.

Jag är huvudleverantör av kultur till hela Malmö stad, jag huserar musiker och konstnärer och ger plats och skapar mötesplatser för idéer att prövas och får kreativiteten att flöda.

Här finns flera hus för replokaler och ateljéer, välbesökta scener för konst och musik från världens alla hörn, DJ-kollektiv som fyller dansgolven på varenda klubb i stan. Ja, här finns kreativa verkstäder av alla dess slag.

Slår ni ner på mig slår ni ner på hela Malmös kulturliv. Jag behövs för att Malmö ska fortsätta vara Sveriges kulturhuvudstad.

Jag är en brygga mellan människor och jag skapar möten som annars inte skulle ägt rum. Det var här det mobiliserades när flyktingvågen sköljde in och tusentals personer ankom till Malmö C dagligen. Det är under mina tak som hemlösa och andra i nöd har fått mat och förnödenheter när det inte erbjudits några andra alternativ.

Jag frågar mig dagligen: varför pratar ingen om allt det positiva jag bidrar med till Malmö?

Det finns så mycket positiva krafter här som tillsammans vill vara lösningen och inte en del av problemet.

Vi behöver bli sedda, upplyfta och stöttade i vad vi gör. Stäng oss inte ute, låt oss tillsammans skapa en vision om hur jag och Malmö ska utvecklas till det bättre och låt hela Malmö fortsatt få glädjas av den kreativitet som flödar här.

Den enda ”lösningen” som presenterats har kommit från SD som vill köpa upp fastigheter och riva dem för att ge plats åt bostäder. Från alla andra partier är det tyst. Är det för att ingen har någon bättre idé än så? Hur ser övriga partier på gatans framtid? Hur kan vi inkludera och stötta alla positiva krafter på gatan och samtidigt få bukt med kriminella verksamheter som ändå bara flyttar till andra ställen när de stängs ner?

Jag kräver svar! Om svar inte finns, kom då på besök och prata med mig och alla kulturutövare som finns här. Stäng oss inte ute, låt oss tillsammans skapa en vision om hur utvecklingen kan ske på bästa sätt.

Baserat på myndigheter och politikers utspel på gatan känner vi oss oroliga för att vi ska tvingas stänga ner och då deras agenda är otydlig vill vi inte gå ut med namn. Vi uppmuntrar istället till att komma och prata med oss föreningar på gatan.

Ett flertal kulturutövare på Norra Grängesbergsgatan