300 kor fast i ladugård efter takras

Runt 300 mjölkkor sitter fast i en ladugård i Heden, Bodens kommun, efter ett takras, rapporterar SVT. Räddningstjänst finns på plats men det går ännu inte att gå in i ladugården och få ut korna, säger Bengt Nilsson, räddningschef i Boden.

– Vi håller på att stabilisera byggnaden nu för att komma in. Halva ladgården har rasat in och det är troligt att en del av korna är skadade och har hamnat under, säger han till TT.

Även veterinär finns på plats för att ta hand om korna. Det är troligen stora mängder snö som fått taket att rasa in, säger Bengt Nilsson.

– Jättemycket snö. Det har slagit om och varit blida här ett tag, så det har blivit blötsnö