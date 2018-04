Kylies "Golden" höjer sig över det gyllene snittet

Kylie Minogue ALBUM. Golden

When I go out, I wanna go out dancing, aaaaah…

Som poprefräng betraktat kan det knappast bli mer pop än så. Men så är det också början, mitten och slutet av refrängen i öppningsspåret på Kylie Minogues nya platta.

Rufus Wainwright beskrev en gång hennes förnamn som ”kodord för glädje”, och den snart femtioåriga Minogue är numera en folklig mega­entertainer, någon som fått en hedersorden av det brittiska kungahuset men också sina guldshorts utställda på museum, en artist som glatt hän­gett sig åt popmusikens mest sprakande underarter.

Efter genombrottet på åttiotalet var Minogue en kritiker­hånad hit­maskin, men faktum är att hennes material från den tiden – uteslutande producerat av den brittiska låtskrivar­trion Stock-­Aitken-­Waterman – stått sig förbluffande bra, ett låtsnickeri utformat efter samma popfabriks­princip som sextiotalets Motown: maximal trallvänlighet och maximal igenkännlighet.

Under nittiotalet halkade hon istället runt som guilty pleasure-­maskot hos mer högstatusiga popmakare som Saint Etienne och Manic Street Preachers, men så släppte hon ”Spinnin' around” kring millennieskiftet, en nydisco­klassiker som banade väg för en karriär­omstart som hittills överträffats av … absolut ingen. De senaste tio-elva åren har hon saknat den sortens superhits, men hennes albumproduktion har varit ytterst solid, från den underbara ”Body language” till en förvånansvärt uthärdlig julskiva häromåret.

”Golden” är delvis tillbliven i Nashville, obligatorisk destination för popartister som vill komma åt det där förmodat ”äkta”, men countryinslaget är mest kosmetika på danspopen: en gitarrslide här, ett extra vibrato där, och en låt som utspelar sig i den klassiska amerikanska bilmodellen Mustang Shelby '68. Bäst funkar country­hybriden på ”Live a little” där gitarr­verserna drar över i en refräng som korsar housiga pianon med EDM-­beats, och sämst i den hillbilly­stompiga och besvärande Rednex-­aktiga ”A lifetime to repair”.

De tjusigaste, och mest Kylie:eska låtarna kommer mot slutet. Först ”Raining glitter", ett stycke fluff­disco på anabola med Minogues patenterade suckar och några ”whoop!”-utrop hon snott från Katy Perry, innan hon gör en tematisk tvärsväng till ”Music's too sad without you”, en skamlöst snyftig ballad om hur en död relation även dödar minnena av all musik som spelats inom ramen för den.

Det är ett vackert kvitto på hennes popstjärneri att hon låter precis lika trovärdig i båda spåren.

