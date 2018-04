Norén stabil när Spieth tappar

Alex Norén ger sig bättre birdiechanser, men svensken är kvar på två över par efter sina första nio hål på Augusta National. Hans spelkamrat Jordan Spieth – ledaren inför den andra dagen – har tappat fyra slag och när Henrik Stenson (–3) slår ut är han med i den absoluta toppen av årets US Masters.

Efter inledande 74 slag – två över par – ville Alex Norén hitta en bättre känsla och sätta sig i bättre lägen på Augusta Nationals såphala greener. Just det lyckades han med inledningsvis under sin andra runda av US Masters.

På de två första hålen smet birdieputten förbi, men på det tredje hålet – ett kort par 4 – slog han en lysande chipp och rullade i en birdie från knappt en meter. Dessvärre treputtade han därefter på hål 6 – par 3 – och svensken är kvar på två över par efter sina första nio hål.

Norén spelar tillsammans med Jordan Spieth, som svarade för torsdagens bästa runda med sina 66 slag och ledde med två slag. Den 24-årige amerikanen har upplevt både himmel och helvete på Augusta National. Han vann 2015, men ett år senare svarade han för en av de största majorkollapserna genom tiderna.

En ledning på fem slag inför de sista nio hålen av tävlingen försvann efter att han svarat för två raka bogeys och en kvadrupel – fyra över hålets par – på hål 12.

Möjligtvis slog demonerna till även på dagens runda, om än tidigare än 2016. Spieth inledde nämligen med dubbelbogey och bogey. Det blev en ny bogey på hål 7 och med nio spelade hål har amerikanen tappat fyra slag till totalt två under par.

Ingen av de bästa spelarna som gick ut på förmiddagen har ryckt ifrån, vilket innebär att när Henrik Stenson nu precis har slagit ut (klockan 19.49, svensk tid) är svensken med i den absoluta toppen. Stenson är tre under par inför dagens runda och svenskens 69 slag på torsdagen var hans bästa öppningsrunda på Augusta National.

Superstjärnan Tiger Woods har slagit ut och har med sig 73 slag (+1) i bagaget från i går.