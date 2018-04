Superduo debuterar med singel

I dag ger synthpopduon This Is Not America feat. Marina ut sin debutsingel "Who am I".

Duon består av Marina Schiptjenko, konstgallerist och medlem i musikprojekt som Vacuum, BWO och Page och Claes Bang, prisbelönt skådespelare som bland annat spelat huvudrollen i "The Square".

Även Schiptjenko har en roll i "The square" och det var under filminspelningen som duon möttes och upptäckte att de delade samma musiksmak. När filmen var färdig började de göra musik tillsammans, enligt ett pressmeddelande.